Valdecilla homenajea a los 135 profesionales jubilados en 2025: "El hospital es mejor desde que pasasteis por él"

El Consejero De Salud, César Pascual, Participa En El Acto Homenaje A Los Jubilados De Valdecilla - GOBIERNO

SANTANDER, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitario Marqués de Valdecilla ha homenajeado este miércoles a los 135 profesionales que se jubilaron en 2025, a quienes ha reconocido haber sabido salir adelante "con profesionalidad, compromiso y una forma de ser y estar que no se puede olvidar".

Así lo ha dicho el gerente del Hospital, Félix Rubial, en un acto que también ha contado con el consejero de Salud, César Pascual. Junto a sus intervenciones, ha habido una actuación del coro de Valdecilla, con la visita del personaje teatralizado de Ramón Pelayo de la Torriente, el marqués de Valdecilla, que ha recordado su "huella imperturbable" y la ha comparado con la de los homenajeados.

Junto al marqués han compartido escenario el celador Francisco Barahona, que ha hablado en representación del personal de gestión; la matrona Rosa Plata, que ha hecho lo propio en nombre de los profesionales de enfermería; y el exjefe de Radiodiagnóstico Gerardo López Rasines, que también ha pronunciado unas palabras de despedida.

Entre los 135 profesionales homenajeados en este día hay 17 médicos, 24 enfermeras, 46 técnicos especialistas en cuidados enfermeros, 15 técnicos especialistas, 11 auxiliares administrativos, otros 11 celadores y 11 profesionales de varias categorías de servicios, como cocineros, pinches, telefonistas, costureras o electricistas, entre otros.

El consejero les ha trasladado el "agradecimiento colectivo" de toda la sociedad, señalando que Valdecilla "es mejor hospital desde que pasasteis por él".

"Durante años habéis estado en primera línea y ahora podéis mirar con experiencia, con libertad, con tranquilidad, con distancia, ha dicho tras señalar que "una sociedad inteligente no aparca la experiencia de la gente, sino que la escucha, la aprovecha y la respeta, porque la experiencia nunca envejece". Ese es vuestro "gran valor", ha reconocido Pascual ante los profesionales, algunos visiblemente emocionados.

En su opinión, la jornada de hoy no es de despedida, sino de reconocimiento por "haber estado, sostenido, cuidado y hecho funcionar un gran hospital, incluso los días más difíciles".

Y es que, como ha subrayado, los hospitales se sustentan sobre personas, carácter y compromiso de profesionales que, muchas veces, "han hecho más de lo que se les pedía, y no aparece en ninguna memoria anual, pero existe, se nota y permanece".

"Quienes lleguen mañana seguirán trabajando en un hospital que lleva vuestra huella, porque las formas de trabajar, de cuidar, los silencios, los gestos y la cultura se quedan en las personas, en los pasillos, en quienes aprendieron de vosotros".

De hecho, para el consejero de Salud "ningún reconocimiento puede medir la sensación de haber formado parte de algo importante" como es Valdecilla, que lejos de ser un mero hospital "es una cultura, una manera de trabajar y una forma de relacionarse con el sufrimiento humano", que "no se compra, no se importa, no se improvisa: se transmite de persona a persona y de generación en generación".

Por su parte, el gerente del hospital ha reconocido que, a pesar haber vivido "días largos, mañanas intensas, decisiones complejas, momentos muy dolorosos y también otros muchos que han merecido celebrarse", estos profesionales han "seguido adelante con profesionalidad, compromiso y una forma de ser y estar que no se puede olvidar".

Gracias a ello, ha dicho Rubial, Valdecilla se ha convertido en un hospital "de referencia", pero también en un lugar donde "las personas son lo que queremos que sean". Por último, ha animado a los profesionales jubilados a disfrutar "con calma y salud" esta nueva etapa.