Valdecilla incorpora un nuevo robot Da Vinci que opera con una sola incisión y facilita la recuperación

La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, y el consejero de Salud, César Pascual, asisten a una demostración de funcionamiento del Robot Da Vinci SP - GOBIERNO

SANTANDER, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Valdecilla ha incorporado a su equipamiento un robot Da Vinci Single Port, un sistema de cirugía de última generación que opera a través de una única incisión y con ello reduce el dolor y el riesgo de infección a los pacientes, a la vez que acelera la recuperación y permite en algunos casos el alta en el mismo día.

Con ésta incorporación, que ha supuesto una inversión de 2,7 millones de euros, el hospital cántabro ya suma tres robots quirúrgicos con los que en la actualidad operan seis servicios: Cirugía General, Urología, Ginecología, Otorrinolaringología, Cirugía Torácica y Cirugía Maxilofacial, frente a otros centros que lo limitan a una sola especialidad.

Además, Valdecilla, que en 2025 cumplió el hito de las 5.000 cirugías robóticas realizadas --718 solo el año pasado-- se convierte en uno de los tres únicos hospitales de la red pública española en disponer de esta tecnología avanzada.

Así, la adquisición del Da Vinci Single Port -que ofrece ventajas frente a los otros modelos- "viene a reforzar la referencia, el liderazgo y la excelencia de Valdecilla", ya que lo convierte en el hospital con el programa de cirugía robótica "más completo de Europa".

Así lo ha dicho la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, que junto al consejero de Salud, César Pascual, y al gerente del hospital, Félix Rubial, ha asistido este martes a una demostración del funcionamiento del nuevo equipo, ahora en pruebas y que se estrenará la próxima semana.

Da Vinci SP ofrece ventajas como la mínima invasión, ya que permite acceder al interior del paciente a través de una única incisión, o la mayor articulación y maniobrabilidad. Con ello, amplía las posibilidades en especialidades que antes estaban más limitadas, como la otorrinolaringología, la cirugía maxilofacial o las intervenciones más complejas en urología, a lo que se suman los beneficios para la recuperación del paciente.

Este robot se sumará a los dos anteriores Da Vici del hospital -Da Vinci Xi y X-, cumpliendo, según la presidenta, "un hito para la sanidad pública no solo en Cantabria", sino "en el país".

Y es que esta incorporación es "una apuesta estratégica por mantener el liderazgo que durante todos estos años hemos sustentado en nueva tecnología", ha recalcado Buruaga, que ha puesto en valor el valor añadido de esta inversión y la capacidad que aporta para "posicionarnos nuevamente como punta de lanza".

CENTRO FORMADOR

Tanto la presidenta como el gerente del hospital han puesto de relieve la experiencia acumulada por Valdecilla durante 15 años como "centro formador de profesionales" por el que ya han pasado más de 500 cirujanos de todo el mundo gracias a la metodología de entrenamiento del Hospital Virtual.

"El programa de cirugía robótica de Valdecilla destaca a nivel nacional e internacional por su tecnología, claro que sí, pero sobre todo por el conocimiento acumulado", ha ensalzado la jefa del Ejecutivo cántabro, que ha destacado que el "esfuerzo" por dotar de mejoras al hospital continuará porque "no es un gasto, sino una inversión con un inmenso retorno".

Por su parte, el gerente también ha hecho hincapié en el "acto de generosidad" a la hora de trasladar conocimiento a otros profesionales para integrar una técnica mínimamente invasiva que "ha venido para quedarse, para transformar la asistencia sanitaria en España y en el mundo". Y es que "la tecnología, sin manos expertas, no sirve para nada".

Según Rubial, para el centro hospitalario la incorporación del robot es "una apuesta estratégica por mantener el liderazgo que durante todos estos años hemos sustentado en nueva tecnología, pero sobre todo en una implicación profesional absoluta en todos los ámbitos", y "que ha trascendido fuera de la fronteras".