Valdecilla, entre los primeros hospitales de España con certificado de calidad en enfermedades crónicas de nariz

SANTANDER, 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Unidad de Inflamación Nasosinusal del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla (HUMV), adscrita al Servicio de Otorrinolaringología, ha certificado su calidad y excelencia en la atención a pacientes con enfermedades inflamatorias nasosinusales, un reconocimiento de la Sociedad Española de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello (SEORL-CCC) que solo ha otorgado a tres centros hospitalarios.

El hospital cántabro ha recibido esta acreditación en el marco del Programa de Acreditación de Unidades de Inflamación Nasosinusal de la SEORL-CCC, que por primera vez reconoce la calidad de los servicios de ORL en hospitales españoles. Este reconocimiento pone en valor la excelencia en el abordaje de las enfermedades crónicas de la nariz y los senos paranasales, como la rinosinusitis crónica y la poliposis nasal.

Estas patologías afectan a entre un 3 y un 6% de la población nacional y pueden causar pérdida de olfato, congestión persistente, presión facial y secreciones continuas, lo que afecta a la calidad de vida de los pacientes.

La Unidad (UINS) de Valdecilla está especializada en la atención integral de pacientes con rinosinusitis crónica y desarrolla su actividad en estrecha colaboración con un amplio equipo de profesionales del propio servicio -médicos adjuntos y residentes, personal de enfermería, auxiliares y personal administrativo-, así como con especialistas de otros servicios del hospital, como Neumología, Alergología, Anatomía Patológica, Anestesiología o Radiología, entre otros.

Formada por cuatro especialistas, cada año esta unidad atiende a más de un centenar de pacientes nuevos, lo que refleja tanto la alta prevalencia como la complejidad de estas enfermedades.

Según el especialista del HUMV David Lobo, "el proceso de acreditación ha mejorado la coordinación entre los profesionales, optimizado los circuitos de atención y potenciado el seguimiento estructurado de los pacientes. También ha reforzado la actividad formativa y de investigación dentro del servicio".

ACTIVIDAD DE LA UINS

La UINS realiza en sus consultas procedimientos diagnósticos y de monitorización especializados, como la valoración del olfato (olfatometría), la medición de la permeabilidad nasal (rinomanometría) y la aplicación de cuestionarios validados de síntomas y calidad de vida. Además, ofrece sesiones de educación para el autocuidado y la adherencia terapéutica.

En el ámbito quirúrgico, realiza intervenciones de distintos niveles de complejidad, desde procedimientos funcionales hasta cirugías endoscópicas avanzadas del seno frontal. Solo en el último año, se llevaron a cabo un total de 90 cirugías endoscópicas nasosinusales, muchas de ellas de alta complejidad.

Además de su labor asistencial, la UINS del hospital cántabro desarrolla actividad docente e investigadora, participando en programas de formación para residentes y especialistas, ensayos clínicos y proyectos de investigación sobre rinosinusitis crónica, así como iniciativas de innovación e I+D en colaboración con otros centros nacionales e internacionales.

Según ha trasladado en un comunicado el Gobierno regional, la acreditación obtenida adquiere especial relevancia en un momento en el que los tratamientos biológicos han transformado el abordaje de estas enfermedades, exigiendo unidades capaces de identificar el tipo de inflamación predominante en cada paciente, con seguimiento preciso y equipos multidisciplinares coordinados.

De esta manera, Valdecilla se consolida "como centro de referencia nacional" en la atención integral a pacientes con enfermedades nasosinusales junto al Hospital Parc Taulí (Barcelona) y la Fundación Jiménez Díaz (Madrid), los tres centros en pioneros dentro de este programa.