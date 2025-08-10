Valderredible supera este domingo los 39 grados de temperatura

SANTANDER 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

El municipio cántabro de Valderredible ha registrado este domingo, en el que está en alerta naranja por calor, los 39 grados de temperatura.

La máxima de la región, 39,6 ºC, se ha anotado en Polientes, a las cinco de la tarde, y la segunda más elevada, 39,2 ºC, a la misma hora en Cubillo de Ebro.

Por debajo de la barrera de los 39 grados se sitúan, en tercer lugar, los 37,4 de Reinosa, seguidos de los 36,4 de Fuente Dé, en Camaleño, y de los 35,6 de Ramales de la Victoria, según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), consultados por Europa Press.

La máxima del día en España se ha registrado en Ordesa, en Huesca, con 42,9 grados.