Valderredible, que vuelve a superar los 30 grados, registra la máxima temperatura de Cantabria

SANTANDER 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un día más el municipio de Valderredible ha vuelto a superar los 30 grados centígrados y con ello a registrar la máxima temperatura en Cantabria.

Y es que sus localidades de Polientes y Cubillo de Ebro han marcado sobre las 15.00 horas 33,5ºC y 32,3ºC, respectivamente, según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) consultados por Europa Press.

En el resto de la región, el mercurio de los termómetros no ha llegado a pasar la barrera de los 30 grados, aunque localidades como Ramales de la Victoria, Camaleño y Tama (Cillorigo de Liébana) los han rozado al alcanzar los 29,8ºC, 29,5ºC y 29,3ºC, en ese orden.

Mientras en el interior los termómetros han marcado a las 15.00 horas 28,3ºC en Los Tojos, 27ºC en Villacarriedo y 26,4ºC en Sierrapando (Torrelavega).

En el litoral las máximas a primera hora de esta tarde se han encontrado en 27,7ºC en el aeropuerto Seve Ballesteros, 27,4ºC en San Vicente de la Barquera, 26,1ºC en Castro Urdiales y 24ºC en Santander.

La mayor temperatura de esta jornada en España se ha registrado en Ordesa, Huesca, donde se han dado 41,5ºC.