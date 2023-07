Del Valle (Vox) comparte la opinión de Abascal de que "un resultado bueno será heroico"

SANTANDER, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Vox al Congreso por Cantabria, Emilio del Valle, ha compartido la opinión del presidente de su partido y candidato a la Presidencia del Gobierno, Santiago Abascal, de que "un resultado bueno" para esta formación en las elecciones generales de este domingo será "heroico".

Tras votar este mediodía en el colegio Padre Apolinar de Santander, a preguntas de los medios sobre este planteamiento de Abascal, Del Valle ha denunciado que Vox ha "tenido en contra a todas las empresas de demoscopia" durante la campaña electoral, "que han estado intentando influenciar, tanto el Tezanos del PSOE como el Tezanos del PP", hasta, en su opinión, "casi rozar la manipulación".

También ha considerado que los medios de comunicación "en general" han estado "bastante en contra a lo que hace Vox". "Cualquier cosilla que dice un concejal de pueblo enseguida le miran con lupa y lo sacan a relucir en determinadas cadenas de televisión, por ejemplo", ha señalado.

Y todo ello en su opinión para "intentar hacer daño y manipular al electorado. Y si el resultado es bueno, va a ser heroico, desde luego", ha sostenido.

Pese a todo ello, Del Valle tiene un "sensación es muy buena" por lo que ve en la calle. "Ahora, viniendo al colegio, todos los que han pasado me han deseado 'suerte, suerte, que te he votado'. Luego será verdad o no", ha comentado.

Con todo, para el candidato "lo importante es que la gente vaya a votar y que haya una abstención baja y un resultado bueno para España".

En este sentido, tras agradecer el trabajo de todas las personas que forman parte del dispositivo electoral, Del Valle ha insistido en que es "importante llenar las urnas de papeletas, que voten en conciencia, pero que acudan a votar". Además, ha defendido que votar es un derecho, "pero en el fondo es una obligación".

En su colegio electoral, en otros comicios normalmente no hay mucha actividad a primera hora, pero hoy "está habiendo mucho movimiento", ha comentado.