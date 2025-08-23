Varios accidentes dejan dos motoristas heridos y una joven atropellada en Santander

SANTANDER 23 Ago. (EUROPA PRESS) -

Varios accidentes de tráfico ocurridos este viernes y sábado en Santander han dejado dos motoristas y una joven de 17 años heridos. En este último caso, la chica fue atropellada por un coche dentro de un paso de peatones.

Según ha informado la Policía Local, el primer accidente tuvo lugar a las 9.30 horas de ayer cuando en la avenida Cardenal Herrera Oria colisionaron una moto y un turismo, dejando herida a la motorista, una mujer de 41 años que fue traslada en ambulancia al Hospital Universitario Marqués de Valdecilla. Asimismo, también fue llevada al centro hospitalario la conductora del coche tras sufrir un ataque de ansiedad como consecuencia del suceso.

El segundo siniestro se produjo en la calle Campogiro, confluencia con Ricardo León, donde pasadas las cinco de la tarde también chocaron un turismo y una moto. El conductor de este último vehículo, un hombre de 63 años, resultó herido y también requirió ser llevado a Valdecilla para ser asistido por personal facultativo de sus lesiones.

En cuanto a la joven, el atropello tuvo lugar esta mañana a las 10.00 horas en la calle La Hondal, cuando un turismo la arrolló dentro de un paso de peatones. Fue auxiliada por miembros de la Unidad de Atestados de la Policía y atendida por la dotación de una ambulancia del 061, que la trasladó a hospital santanderino.