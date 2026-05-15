Varios municipios cántabros en el ránking nacional de lluvia y vientos este viernes

Archivo - Peatones se protegen de la lluvia bajo sus paraguas - María José López - Europa Press - Archivo

SANTANDER, 15 May. (EUROPA PRESS) -

Varios municipios de Cantabria figuran entre los puntos del país donde más ha llovido y mayores rachas de viento han registrado en lo que va de día, según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

Concretamente, seis se sitúan entre los diez con más precipitación acumulada en este inicio de viernes, con Tresviso y Villacarriedo a la cabeza tras haber registrado al menos 47,6 y 40,8 litros por metro cuadrado, respectivamente.

En cuarta posición del ranking nacional se sitúa San Felices de Buelna, con 34,4 l/m2, seguido de San Roque de Riomiera con 33,8 l/m2.

También figuran entre los puntos con más lluvia Ramales de la Victoria (32,4 l/m2), en el octavo puesto nacional, y Los Tojos (32 l/m2), en el décimo puesto.

Y en cuanto al viento, San Vicente de la Barquera figura en el cuarto lugar del ranking nacional tras haber registrado esta madrugada algunas de 81 kilómetros por hora.

En Tresviso han alcanzado los 80 km/h, lo que le coloca en el sexto lugar, y en noveno y décimo puesto Santander y San Roque de Riomiera, 78 y 77 km/h, respectivamente.