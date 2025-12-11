Varios vecinos reciben asistencia sanitaria tras el incendio en el edificio de Leonardo Torres Quevedo - EUROPA PRESS

SANTANDER 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

Varios vecinos han recibido asistencia sanitaria por inhalación de humo a raíz del incendio que se ha declarado sobre las 17.00 horas de este jueves en un piso del bloque número 19 de la calle Leonardo Torres Quevedo, en zona de Cazoña, que han extinguido sobre las 18.15 los Bomberos de Santander.

De momento, la mayoría de los vecinos permanecen en el interior del inmueble, que actualmente están ventilando los bomberos, y la previsión es que puedan salir en unos 15 minutos.

El equipo de una ambulancia ha atendido a cinco residentes aunque prevé que sean más las personas que lo necesiten. De hecho, se ha incorporado una segunda sobre las 18.30 horas.

El fuego se ha originado en un segundo piso y la escalera del inmueble, de 12 plantas de altura y con cuatro viviendas en cada una, se ha llenado de humo.

Los efectivos de emergencias han pedido a los vecinos que cierren puertas y ventanas para impedir la entrada del humo a sus pisos.

En estos momentos permanecen en el lugar, además de los bomberos de Santander, que han acudido con dos camiones y una escala, la Policía Nacional y la Local, que han cortado las calles aledañas a la plaza Manuel Llano, donde se ubica el edificio, y dos ambulancias del 061.