Una vecina de Bezana acaba en prisión tras robar el móvil a una menor en el municipio

Agentes de la Guardia Civil en Bezana - GUARDIA CIVIL

SANTANDER, 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 39 años y vecina de Santa Cruz de Bezana a acabado en prisión tras el robo con violencia del teléfono móvil a una menor en este municipio. Y es que la mujer, investigada como presunta autora del hurto, tenía orden de detención e ingreso en prisión de un juzgado de Santander por delitos contra el patrimonio.

La Guardia Civil ha informado este lunes que a mediados del pasado junio inició una investigación a raíz de la sustracción del móvil a una menor en la vía pública del citado término municipal.

Tras las pesquisas, averiguaron que la supuesta sospechosa residía en Santa Cruz de Bezana y a finales de mes constataron su identidad e instruyeron diligencias contra ella como investigada por el robo.

Durante las mismas, constataron que había una orden de búsqueda, detención e ingreso en prisión de un juzgado de Santander, con lo que la mujer quedó arrestada e internada en un centro penitenciario-

Mientras, el instituto armado continúa la investigación para recuperar el teléfono robado.