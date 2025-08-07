Un vecino de Tudanca, rescatado con politraumatismos graves tras sufrir un accidente en tractor

SANTANDER 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El equipo del helicóptero del Gobierno regional ha rescatado este jueves a un hombre de 49 años, vecino de Tudanca, que ha sufrido un accidente con el tractor al salirse de la pista por la que circulaba y ha caído varios metros por la ladera, por lo que ha sido trasladado al hospital con politraumatismos graves.

El Servicio de Emergencias 112 ha recibido el aviso en torno a las 11.45 horas y ha movilizado al equipo del helicóptero, junto al 061 y bomberos del Parque de Valdaliga, además de que ha dado aviso a la Guardia Civil.

Los efectivos, junto a vecinos del pueblo, han extraído al hombre de debajo del tractor y una vez estabilizado se le ha porteado en camilla hasta la aeronave para ser izado con grúa.

Posteriormente, ha sido trasladado al aeropuerto Seve Ballesteros y transferido por una ambulancia al Hospital Universitario Marqués de Valdecilla.