Vecinos afectados por los incendios se sienten "abandonados" y lamentan que el monte arde por falta de limpieza

SANTANDER, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

Varios vecinos afectados por el fuego han manifestado sentirse "completamente abandonados" en los pueblos por parte de las administraciones y han lamentado que la oleada de incendios forestales surge cada año en Cantabria "por no cogerse a tiempo" y por falta de limpieza en los montes.

Rafael, Víctor y Miguel, vecinos de Bostronizo, han participado a iniciativa propia en la extinción del incendio originado en Arenas de Iguña y han lamentado sentirse sin medios para acabar con el fuego. "O lo hacemos nosotros o se queda sin hacer", comenta Miguel en declaraciones a Europa Press Televisión.

"Acaba ardiendo porque los montes, si no, se pierden", reconocen estos vecinos, lamentando que los ganaderos cada vez se encuentran más dificultades para llevar al monte a sus animales, que son los que contribuyen a la limpieza, y a la vez las administraciones "tampoco ponen de su parte" para eliminar la maleza.

Además, subrayan que los fuegos llegan a situaciones como la que se está viviendo estos días en Cantabria "por no cogerlos a tiempo", porque es algo que "siempre pasa por estas fechas", cuando los incendiarios aprovechan que hace calor y mucho viento, explica Víctor.

Estos vecinos también denuncian la tardanza en la llegada de los medios de extinción, que ha hecho que ellos mismos intenten apagar el fuego. Además, como apunta uno de ellos, muchos no colaboran por miedo a que las autoridades les encuentren in situ y les relacionen con los incendiarios. "La gente no viene a apagarlo porque igual les echan la culpa de haberlo incendiado", asegura Rafael.

"Estamos a la deriva, a la buena de Dios", lamenta, culpando a las administraciones y arremetiendo contra el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla.

"El señor Revilla se preocupa muy poco por esto, se preocupa mas por ir de evento en evento y de comida en comida. De los pueblos ni acordarse, y de los ganaderos menos", denuncia, hasta el punto que cuestiona "para qué quiere volver a presentarse a las elecciones" de 2023.