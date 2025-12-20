Los vecinos de la calle Alta entregan a los Bomberos Voluntarios la recaudación de las comidas solidarias - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

SANTANDER 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

Representantes vecinales de la calle Alta y su entorno han entregado al Real Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Santander la recaudación de las comidas solidarias, que asciende a más de 600 euros.

Al acto, que se ha celebrado en la sede de los Bomberos Voluntarios en Numancia con la presencia de la concejala de Barrios, Lorena Gutiérrez, también han asistido representantes de las asociaciones de vecinos Duque de Ahumada e Isaac Peral, que se encargaron de organizar la actividad junto a la Peña Lachicoria.

Con esta recaudación de fondos, los vecinos han querido mostrar su agradecimiento a la labor que realiza el Real Cuerpo de Bomberos Voluntarios y poner en valor la importancia del trabajo que desempeñan para la seguridad de los santanderinos.

Por su parte, Gutiérrez ha expresado su felicitación a los vecinos por poner en marcha esta iniciativa, y ha agradecido la implicación vecinal en este tipo de iniciativas dedicadas a destacar la labor de colectivos que trabajan de forma altruista en beneficio de la ciudad.

Del mismo modo, ha trasladado el reconocimiento del Ayuntamiento al Real Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Santander, y al servicio que han prestado a la ciudad desde su creación en el año 1894, ha informado en nota de prensa el Consistorio.