Vecinos de Cueto constituyen la Comisión para la Defensa de Mataleñas para "frenar" el aparcamiento de caravanas

Archivo - Imagen de archivo.- La alcaldesa, Gema Igual, detalla la actuación del aparcamiento de caravanas en Mataleñas - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER - Archivo

Convocan dos concentraciones, el sábado 16 en la entrada al paseo de Mataleñas y el lunes 18 en la plaza del Ayuntamiento

SANTANDER, 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

Vecinos de Cueto han constituido la Comisión para la Defensa de Mataleñas con el objetivo de "frenar" el proyecto de construcción de un aparcamiento de caravanas promovido por el Ayuntamiento de Santander.

Vecinos a título individual y la Asociación de Vecinos de Cueto se han unido en esta comisión para "paralizar" este proyecto, ya licitado, al considerar que "afecta a un paraje natural de paso habitual hacia la playa de Mataleñas, muy frecuentado por residentes no solo de Cueto, sino de todo el municipio".

La Comisión ha iniciado una campaña de difusión de su rechazo al proyecto con la colocación de carteles informativos y ha creado un perfil de Instagram (comision_protejamosmatalenas).

Además, han convocado dos concentraciones, una el sábado 16 de agosto, a las 12.00 horas, en la entrada al Paseo de Mataleñas (calle Ines Diego del Noval), y otras el lunes día 18, a la misma hora, frente al Ayuntamiento de Santander.

Durante ambas convocatorias, han avanzado que se instalarán mesas informativas y se hará una recogida de firmas para "frenar este grave atentado medioambiental y su injustificable financiación de fondos públicos".

En un comunicado, han criticado que, para la ejecución del proyecto, "está previsto talar más de 30 árboles, levantar muros de hormigón, cerrar el paso peatonal a la ciudadanía y construir un aparcamiento de 30 caravanas que será explotado por una empresa privada".

Y todo ello, han denunciado, "financiado parcialmente con fondos europeos destinados a la renaturalización: de los 1.400.000 euros presupuestados, 800.000 provienen de la Unión Europea". De todo ese montante, han lamentado que "el 76% se destina a hormigón y asfaltado, y solo un 3,5% a jardinería".

Han señalado que el Consistorio presentó el proyecto a petición vecinal "pero sin aportar informes técnicos urbanísticos ni medioambientales, ni documentación oficial, únicamente infografías".

Ante esta situación, los vecinos de Cueto se reunieron en asamblea y aprobaron "por mayoría" rechazar el proyecto y exigir al Ayuntamiento toda la información sobre el mismo.

En relación a las últimas declaraciones de la alcaldesa, Gema Igual (PP), que defiendo el proyecto e indicó que las obras arrancarían antes de fin de año, la Comisión para la Defensa de Mataleñas cree que "30 plazas de caravanas en pleno paso de Mataleñas no solucionan el problema ni ordenan la situación actual".

"Lo que el Ayuntamiento debería hacer es planificar un gran aparcamiento de caravanas, con todos los servicios necesarios, ubicado en un espacio adecuado y respetuoso con el medio ambiente, que incluso pudiera incluir bicicletas eléctricas u otros medios de transporte sostenible para facilitar el acceso al centro o a las playas", han considerado los vecinos de Cueto.

A su juicio, "la solución no puede ser un proyecto que supone la tala de árboles, la construcción de muros de hormigón, el cierre de un paso vecinal que se utiliza a diario, y su sustitución por un sendero artificial".

"Esto es un parche parcial que no resuelve nada y que, además, masifica la zona, degrada el paisaje y destruye un entorno natural de valor incalculable", han sentenciado desde la Comisión.