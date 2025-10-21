Vecinos de Puertochico crean la Comisión Salvemos el Mercado para impedir la instalación de un McDonald's

Inicia una recogida de firmas y anuncia movilizaciones

SANTANDER, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

Vecinos del barrio Puertochico de Santander han creado recientemente la Comisión Salvemos el Mercado de Puertochico para tratar de impedir la instalación de un McDonald's allí, para lo que llevarán a cabo recogida de firmas, movilizaciones y reuniones.

Así lo han anunciado este martes en un comunicado, en el que han defendido la propuesta original de desarrollar en este emplazamiento un mercado mixto con comercios locales.

La Comisión ha criticado que "se pretenda transformar un mercado municipal en un centro comercial al servicio de una multinacional de comida rápida", lo que, a su juicio, "desvirtúa la identidad, el carácter histórico y la función social del espacio", además de "eliminar oportunidades para el pequeño comercio vinculado al barrio, a sus necesidades y al producto de proximidad".

También alerta sobre la terraza de la cadena de comida rápida, que "se instalaría en una plaza pública y pegada a la Biblioteca y Centro Cultural Doctor Madrazo.

Según ha indicado, los vecinos han trasladado oficialmente su oposición a la alcaldesa de Santander, Gema Igual (PP), a quien "responsabilizan" de la situación.

Ha informado que la pasada semana registraron una denuncia ante el Ayuntamiento en la que, además de rechazar la instalación, denuncia que se está "enterrando" el proyecto inicial de rehabilitación, "inspirado en modelos como el mercado de San Antón en Madrid o el Ninot en Barcelona", donde se combinan puestos tradicionales con pequeños locales de restauración.

Asimismo, la Comisión ha advertido de los horarios "intempestivos" de apertura (de 6 de la mañana a 2 de la madrugada) y de "deficiencias técnicas y legales" en el proyecto, entre ellas "la falta de medidas adecuadas contra incendios y salidas de emergencia, la ausencia de la memoria acústica preceptiva o el incumplimiento de las distancias reglamentarias en los extractores".

A ello se suma el "incumplimiento" de la superficie máxima permitida por comercio (84 metros cuadrados) frente a los "más de 400 metros cuadrados que se pretenden ceder a McDonald's", según han comprobado gracias a las alegaciones presentadas por la AAVV del Ensanche, con quienes colaboran en la defensa del Mercado.

Además de la denuncia ante el Ayuntamiento, la Comisión ha iniciado una recogida de firmas y también ha anunciado que organizará concentraciones y mesas informativas, así como reuniones con representantes de los grupos municipales del Consistorio, incluido al equipo de Gobierno (PP), para darles a conocer su posición.