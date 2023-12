Los vecinos de San Román registran 2.200 firmas para pedir marquesinas, aceras y mejora del TUS

Los portavoces del PSOE y PRC respaldan la petición



SANTANDER, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los vecinos de San Román han registrado esta mañana en el Ayuntamiento de Santander las más de 2.200 firmas recogidas por las asociaciones del barrio en las últimas semanas para insistir en sus peticiones de instalación de marquesinas, construcción de aceras y mejora de las frecuencias en la línea 17 del TUS.

Los portavoces municipales del PSOE y del PRC de Santander, Daniel Fernández y Felipe Piña, han acompañado al Registro al presidente de la asociación San Román en Acción, Luis Benito Domínguez, para respaldar las reivindicaciones de los vecinos.

Fernández y Piña han presentado una pregunta conjunta al próximo Pleno sobre el incumplimiento de la moción de PSOE y PRC aprobada en diciembre de 2022 en relación a estas demandas vecinales.

El presidente de la asociación ha explicado que en la actualidad solo cuentan con cuatro marquesinas (dos del Ayuntamiento y dos del Gobierno) de un total de 29 paradas, y ha indicado que los inviernos "son duros en la zona noroeste de Santander, hace frío, llueve y la gente, muchos mayores, no tienen donde resguardarse mientras esperan el autobús".

El portavoz socialista por su parte ha subrayado que los vecinos de San Román llevan "más de siete años pidiendo al Ayuntamiento que atienda las necesidades del barrio", como la mejora de las aceras y la instalación de marquesinas, cuya ausencia "ocasiona enormes inconvenientes en especial en estos meses de invierno en días de lluvia y frío".

En este sentido, ha recordado a la alcaldesa, Gema Igual (PP), que "si pagan los mismos impuestos tendrán que tener los mismos derechos que en el resto de la ciudad", algo que no sucede, a su juicio, porque "mientras en El Sardinero hay un espacio incluso con calefacción para

esperar al autobús", en San Román "tienen que esperar a la intemperie todo el tiempo hasta que pasa el de la línea 17".

Fernández ha garantizado que PSOE y PRC van a "echar una mano" a los vecinos, y ha recordado que llevan "mucho tiempo en esta reclamación, se cumple un año de la moción aprobada en Pleno, un año sin respuesta del PP más allá de las promesas electorales que terminan por incumplirse siempre", ha denunciado.

Y ha replicado a la última respuesta de la concejala de Barrios, Lorena Gutiérrez, tras la adhesión de Fernández y Piña a las firmas promovidas por las asociaciones de San Román, cuando aseveró que los portavoces de la oposición hacían "el ridículo", cuando lo que piden PSOE y PRC es que se cumpla el acuerdo plenario.

"Es el PP el que hace el ridículo y los vecinos están ojo avizor cuando esas promesas electoralistas caen en saco roto", ha respondido.

Y se ha avanzado que, tras el registro de las firmas, PSOE y PRC estudiarán nuevas iniciativas si Igual "persiste en esos incumplimientos".

A su vez, l portavoz regionalista ha subrayado que esta reclamación es "un ejemplo más" de lo que ocurre en Santander: el "caos absoluto" en una ciudad que "no tiene modelo, no sabe a dónde se dirige, cuando no tiene PGOU y no tiene un Presupuesto".

"Cuando no has planificado y no tienes un modelo ocurre lo que ocurre en San Román", con "calles sin urbanizar, viales inseguros, paradas sin marquesinas", ha denunciado Piña, para quien todo se debe a "una falta total de gestión y desconocimiento de lo que ocurre" en los barrios por parte del equipo de Gobierno.

Además, ha recalcado que han sido los vecinos los que, "desesperados por los incumplimientos", han acudido a los grupos de la oposición para reclamar un "transporte digno" y de calidad y ha denunciado que la "decrepitud" y el "abandono" de muchas partes de la ciudad hace que haya "una ciudad de primera y una de segunda".

"Estamos con los vecinos y vamos a ponernos de su lado en sus reclamaciones", ya que la actuación del equipo municipal está provocando que en los barrios estemos hablando de "falta de oportunidades en todos los ámbitos", ha indicado Piña, quien ha

añadido que "no vamos a permitir que se sigan dañando los servicios y equipamientos básicos".

En declaraciones a la prensa, Fernández y Piña han recordado que, en

su "propaganda electoralista", la alcaldesa prometió llevar a cabo "el refuerzo de la línea 17 del TUS para mejorar frecuencias, así como la instalación de al menos 17 marquesinas para esta línea", sin que hasta el momento se haya instalado ninguna, lo que hace que los vecinos tengan que esperar al autobús "soportando las inclemencias meteorológicas".

Además, la regidora habló de un proyecto con "una cantidad que es insuficiente para instalar las marquesinas y ampliar las aceras", por lo que han avanzado que "pediremos que se amplíe esa cuantía".

Asimismo, han subrayado que San Román acoge hoy en día gran parte del movimiento poblacional dentro de la ciudad, con una urbanización caótica en muchos casos, lo que se agrava con la ausencia de unas políticas públicas desde el Ayuntamiento que tiendan a compensar sus necesidades. Así, a la falta de marquesinas se unen otras carencias como la ausencia de aceras y urbanización de los viales en muchos puntos.