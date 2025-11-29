Los vecinos de El Sardinero lamentan que el plan contra las inundaciones "olvida los problemas crónicos" del barrio

Archivo - Plaza de Italia. - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER - Archivo

SANTANDER, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Vecinos de El Sardinero ha manifestado este sábado su "profunda decepción y preocupación" porque el plan contra las inundaciones del Ayuntamiento de Santander, que atajará diez puntos negros de la ciudad, "olvida una vez más los problemas crónicos" del barrio.

Por ello, la Asociación reivindica que se revise el Plan contra Inundaciones para incluir las actuaciones "urgentes" de mejora del drenaje en El Sardinero; transparencia, para que se explique públicamente por qué el barrio ha quedado fuera de una inversión municipal "crítica"; y una estrategia global para El Sardinero que aborde los problemas de movilidad, mantenimiento e infraestructuras, como las redes de saneamiento.

Así lo ha manifestado la Asociación Ciudadana en Defensa de El Sardinero, a través de un comunicado, donde ha lamentado que este plan municipal "pasa de largo" por los problemas de drenaje que sufre el barrio "de forma recurrente", ya que, cada vez que llueve, la plaza de Italia "se inunda con cuatro gotas y vamos navegando de bar en bar por la Cañía".

Además, ha afirmado que incluir la calle Ramón y Cajal es "un gesto para marcar la casilla de El Sardinero, sin una comprensión real de la magnitud del problema". .

A raíz de esta noticia, los vecinos de El Sardinero quiere saber cuándo se va a trabajar en las calles del barrio, que "no solo es una avenida", han insistido. Por ello, han demandado que est zona de Santander "merece una solución a la altura de su importancia para la ciudad, no un parche insuficiente".

Asimismo, han señalado que existe un "patrón de desatención sistemática" ya que otros proyectos emblemáticos para el barrio, como la reapertura total de Piquío o la rehabilitación de los Bajos del Rhin, "siguen sin una hoja de ruta clara".

En este sentido, ha calificado la medida como "una solución a medias, que suelen empeorar la situación" y la ha comparado con la construcción del tanque de aguas de la plaza de Italia. Han argumentado que el tanque de tormentas -construido en 2018- costó 1,7 millones de euros, "prometía acabar con las inundaciones y que, sin embargo, las agravó".