Vega de Pas acoge del 2 al 5 de abril la octava Fiesta del Sobao y la Quesada con mercado, actuaciones y rutas guiadas

Presentación del cartel de la 'Fiesta del Sobao y la Quesada’ - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

Vega de Pas acogerá del 2 al 5 de abril la octava edición de la Gran Fiesta del Sobao Pasiego y la Quesada cuya programación incluye un mercado agroalimentario y artesanal, exhibiciones de oficios, actuaciones musicales, rutas guiadas e iniciativas solidarias, entre otras.

El cartel del evento ha sido presentado por la consejera de Alimentación, María Jesús Susinos, y el alcalde de Vega de Pas, Juan Carlos García. Ambos han destacado que se trata de una de las principales citas de promoción de la industria agroalimentaria y la gastronomía regional.

Para Susinos, este evento "es una oportunidad única para visibilizar el trabajo de toda la cadena agroalimentaria: desde los ganaderos hasta las industrias transformadoras que elaboran productos de altísima calidad como el sobao pasiego y la quesada".

En este sentido, ha subrayado que "hablamos de un sector que combina tradición e innovación y que representa una parte esencial de la economía rural de Cantabria".

Asimismo, ha puesto en valor el papel de este tipo de iniciativas en la dinamización del territorio. "La industria agroalimentaria es clave para fijar población y generar actividad económica en el medio rural, y esta fiesta es un magnífico escaparate para mostrar ese potencial", ha afirmado la consejera.

A ello ha añadido que "permite acercar al consumidor el valor real de nuestros productos y el esfuerzo que hay detrás de cada elaboración".

Por ello, la titular de Alimentación ha animado a la ciudadanía a participar en esta edición para disfrutar de una celebración que combina "tradición, cultura y gastronomía en un entorno único, y que cada año gana en calidad y proyección".

En la presentación también han participado el director general de Pesca y Alimentación, Paulino San Emeterio, y el director de la Oficina de Calidad Alimentaria de Cantabria (ODECA), Juan Luis Centeno.

PROGRAMA

La fiesta contará con una programación diversa que, durante cuatro jornadas, convertirá Vega de Pas en el epicentro de la cultura pasiega y la promoción de sus productos más emblemáticos.

Entre otras actividades y propuestas, habrá un mercado agroalimentario y artesanal en el que productores y elaboradores mostrarán sus productos, junto a exhibiciones de oficios tradicionales, pasacalles y actuaciones de folclore que recrearán el ambiente característico de la comarca.

Además, se han programado rutas guiadas por el entorno natural, talleres infantiles, concursos, actividades deportivas rurales y diferentes actos institucionales y reconocimientos vinculados al sector.

La programación se completa con romerías, actuaciones musicales, iniciativas solidarias y espectáculos para todos los públicos, configurando una cita que refuerza el vínculo entre tradición, industria agroalimentaria y desarrollo rural, ha destacado el Gobierno en nota de prensa.