Vendidos más del 75% de los bonos cultura de la Fundación Santander Creativa

Cartel de los bonos de la FSC, colocado en un comercio santanderino - FSC

SANTANDER, 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Santander Creativa (FSC) ya ha vendido más de 6.000 de los 8.000 bonos cultura --el 75 por ciento del total-- que ha puesto a la venta con el objetivo de favorecer el acceso a la cultura y fomentar la compra de productos y servicios culturales en los establecimientos adheridos.

Disponibles en la plataforma El Mercaderío (elmercaderio.es), tienen un precio de 10 euros y un valor en los comercios de 15 euros. Los cinco euros de diferencia los subvenciona la FSC, ha informado en una nota de prensa.

Esta iniciativa comercial cuenta con la colaboración con el Ayuntamiento de Santander, la Cámara de Comercio de Cantabria y el Banco Santander.

El Mercaderío es la web que impulsa el comercio local y tiene sus sede en la Cámara de Comercio de Cantabria, ubicada en Paseo Pereda número 37.