Las ventas de la industria crecen un 3,7% en junio en Cantabria, tres décimas más que en España

SANTANDER 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

La cifra de negocios de la industria aumentó un 3,7 por ciento en junio en Cantabria respecto al mismo periodo del año pasado, dato que aunque está tres décimas por encima del crecimiento de la media nacional (3,4%), supone una moderación respecto al repunte del mes anterior, que fue del 5,2%.

Según datos publicados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE), las ventas industriales fueron positivas en todas las comunidades salvo en Andalucía, donde descendieron un 3,2%.

Los mayores crecimientos se dieron en Islas Baleares (16,9%), Madrid (11,8%), Asturias (8,5%) y Navarra (7,9%), en tanto que los aumentos más bajos correspondieron a Galicia (0,5%), País Vasco y Extremadura, ambas con un 1%.

En lo que va de año, la cifra de negocios de la industria ha crecido un 2,8% en Cantabria, mientras que en España ha repuntado un 0,2%.