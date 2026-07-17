'El verano que te llevas de Cantabria sabe a norte', nueva campaña de la ODECA para promocionar la gastronomía regional

Presentación de la campaña 'El verano que te llevas de Cantabria sabe a norte' - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Oficina de Calidad Alimentaria de Cantabria (ODECA) ha lanzado una nueva campaña para promocionar los 36 alimentos de calidad diferenciada de la marca Sabe a Norte.

'El verano que te llevas de Cantabria sabe a norte' es el lema de esta nueva campaña, en la que se invita a residentes y visitantes a generar recuerdos de su verano en la comunidad ligados a los sabores de la tierra y a sus productos gastronómicos.

La campaña se inicia este mismo viernes y se prolongará hasta el 16 de agosto, coincidiendo con uno de los periodos de mayor afluencia posible. Se llevará a cabo en redes sociales, medios de comunicación, salas de cine y supermercados BM y Lupa, entre otros lugares, y se ha presentado en rueda de prensa por la consejera de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación, María Jesús Susinos; el director general de Alimentación, Paulino San Emeterio, y el de la ODECA, Juan Luis Centeno.

Esta promoción está protagonizada por una "historia de verano, de descubrimiento y encuentro" en el que un hombre y una mujer se conocen en el Mercado de Esperanza de Santander, pugnando por la única caja de arándanos que hay en un puesto y que finalmente sirve de punto de partida para una relación en la que juntos visitan diferentes lugares de la geografía regional en la moto de él y disfrutan de muchos de los productos de calidad diferenciada, como quesos, anchoa, sidra o los vinos.

En el vídeo que se ha grabado para esta campaña, diseñada por la agencia Karibu, aparecen multitud de lugares emblemáticos de la comunidad como Santander, San Vicente de la Barquera, Suances, los Valles Pasiegos o la playa de San Juan de la Canal de Santa Cruz de Bezana.

En cada uno de los momentos que comparte la pareja están presentes los productos gastronómicos de Cantabria que, según ha recalcado Susinos, "no son solamente una parte de nuestra economía, sino una parte esencial de nuestra forma de vivir". "Forman parte de quiénes somos y de cómo disfrutamos nuestros mejores momentos", ha dicho la consejera.

Susinos ha explicado que esta campaña "quiere ir más allá de una simple promoción gastronómica". "Es una invitación a vivir Cantabria, a sentirla, a recordarla. Habla de emociones, de experiencias compartidas y de todo aquello que hace que una estancia en nuestra tierra sea verdaderamente inolvidable".

Se ha construido en torno a una "idea sencilla y directa: el verano que te llevas de Cantabria sabe al norte. Porque cuando alguien piensa en un verano en Cantabria, recuerda nuestros paisajes, nuestro mar, montañas, pueblos, fiestas y nuestra manera de disfrutar la vida. Y junto a todos esos recuerdos aparecen también nuestros sabores, una mesa compartida, un producto local descubierto en un mercado o una comida que se convierta en un recuerdo", ha expuesto la consejera.

Se trata de una campaña que "permite demostrar mostrar la diversidad de Cantabria en muy poco tiempo", una tierra "auténtica y diversa".