'El Veranuco' y 'Campus +12' abren sus inscripciones el lunes 18 de mayo

Cartel - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

SANTANDER 14 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Santander abrirá el próximo lunes, 18 de mayo, el plazo de inscripción para los programas de conciliación 'El Veranuco', para niños de 3 a 12 años, y 'Campus +12', dirigido a adolescentes de 13 a 16 años.

Así lo ha anunciado la concejala de Familia, Zulema Gancedo, quien ha recordado que ambos programas se enmarcan en el compromiso de Ayuntamiento de Santander para dar respuesta a las necesidades de conciliación de las familias del municipio y favorecer el ocio educativo de los más pequeños.

Las actividades se desarrollarán entre el 1 de julio y el 31 de agosto en 13 localizaciones de la ciudad (dos centros cívicos y 11 colegios).

En concreto, se trata de los centros cívicos Meteorológico y Nueva Montaña, así como en los colegios Arce Bodega, Los Viveros, Ramón Pelayo, Marqués de Estella, Cisneros/Mendoza, Fuente de la Salud, María Blanchard, Elena Quiroga, Eloy Villanueva, Manuel Llano y Cabo Mayor.

Las inscripciones para ambos programas se llevarán a cabo de forma telemática a través de la web www.veranuco.es y la reserva se realizará por riguroso orden de inscripción.

Del 18 al 22 de mayo, las familias podrán solicitar la plaza para el turno de conciliación, es decir, quienes necesiten conciliar su vida familiar y laboral y cumplan el requisito de estar trabajando de modo presencial u online los dos progenitores o uno de ellos en el caso de familias monoparentales.

El 5 de junio se publicará el listado de plazas vacantes, a las que se podrá optar entre el 8 y el 28 de junio.

'El Veranuco' y 'Campus +12' se desarrollarán por turnos quincenales y las familias tienen tres opciones de horarios, con entrada a las 8.00, 9.00 o 10 horas, y salidas a las 13.30, 14.30 o 15.30 horas. Las comidas serán de 13.30 a 14.30 horas y solo habrá horario de tarde en Cisneros/Mendoza, con salida a las 16.30 o 15.30 horas. Además, este año también se contará con un servicio de catering en los colegios Elena Quiroga, Ramón Pelayo (Primaria), Los Viveros (Infantil) y Cisneros/Mendoza.

Los precios se mantienen 26,27 euros por quincena, junto con la exención de la cuota de inscripción para los niños derivados por los técnicos de Servicios Sociales y las bonificaciones del 50% para las familias numerosas y monoparentales.

Para más información se ha habilitado el correo infoveranuco@gmail.com y el teléfono 681 953 939.