Una verbena infantil encabeza la programación del Centro Botín para noviembre, protagonizada por la danza - CENTRO BOTÍN

SANTANDER 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La danza y el movimiento protagonizarán la programación del Centro Botín para noviembre, que contará con una verbena infantil, un taller para mayores y una conferencia bailada. Las inscripciones estarán abiertas a partir de este jueves.

El centro de arte también propone iniciativas de otras especiales expositivas --Itinerarios XXX--, musicales --con protagonismo para Handel-- y cinéfilas, como el ciclo 'Maurice Pialat: La vida al desnudo. Un recorrido vital', compuesto por varias proyecciones y coloquios sobre la artista.

La verbena infantil tendrá lugar el sábado 29 de noviembre, a las 11.00 horas, cuando 'Una plaza en fiesta. Música y danza para bebés' recreará la atmósfera de una verbena popular, pero dirigida a bebés de 4 a 18 meses. En ella, combinarán canciones populares, instrumentos en vivo y danzas, de la mano de la musicoterapeuta Vesna Stegnar, la pedagoga Raquel Pastor y el músico David Velasco.

Por su lado, los adultos podrán disfrutar del taller de danza para mayores 'Transiciones', de la bailarina y docente Paz Díaz, que se desarrollará los días 6 y 7 de noviembre, a las 11.00 horas. En él se invitará a los asistentes a transformar cada gesto en un puente hacia el bienestar y el autoconocimiento.

Además, el día 25, a las 19.30 horas, tendrá lugar 'Danza de lo invisible', una conferencia bailada en la que el divulgador científico Pere Estupinyà y la bailarina Anna Hierro conjugan palabra y danza para dialogar y analizar cómo la ciencia permite entender el mundo invisible que nos rodea.

ARTE EN MOVIMIENTO

Además, la programación incluye dos propuestas colaborativas que amplían la experiencia escénica. El 5, a las 19.30 horas, el auditorio será el escenario de 'Hacer Ver Mover los pies con música en vivo', una sesión de improvisación colectiva organizada por Movimiento en Red, dentro del festival Hacer Ver Mover Santander, donde los coreógrafos Rafael de la Lastra y Beatriz Palenzuela guiarán a los participantes al ritmo de Tranki Ruido Lab.

Más adelante, el día 20, a las 18.30 horas, presenta 'Compaña', un espectáculo de Xampatito Pato que combina circo y marionetas para crear un universo de belleza y humor, dentro del XIV Festival Internacional de Circo En la Cuerda Floja, dirigido a todos los públicos a partir de 6 años.

EXPOSICIONES

La trigésima edición del ciclo expositivo 'Itinerarios', que apoya el talento emergente, inaugurará el 15 de noviembre una muestra que reúne las propuestas de los artistas seleccionados en la última edición de las Becas de Arte de la Fundación Botín. El 19 de noviembre a las 18.30 horas, la directora de exposiciones y de la colección del Centro Botín, Bárbara Rodríguez Muñoz, ofrecerá una visita para profundizar en los proyectos expuestos.

El día 5, a las 18.30 horas, María José Salazar dirigirá una visita comentada a la exposición 'Punto y contrapunto', formada por obras de la colección personal de Jaime Botín donadas por sus herederos, que reúne piezas de destacados artistas del siglo XX.

MÚSICA

El día 9, a las 12.00 horas, 'Domingos en familia. MR. Handel, a trío' ofrecerá un concierto participativo de música barroca con la actriz y divulgadora Ana Hernández-Sanchiz que, junto a El Gran Teatro del Mundo, abordará la historia del compositor cuando llegó desde Alemania a Londres intentando encontrar su propia voz en una corte extranjera.

Al día siguiente, a las 20.00 horas, el mismo grupo presentará 'Música Clásica. Handel en Londres', un recital con instrumentos históricos.

El día 28, a las 20.30 horas, La Niña, proyecto en solitario de la cantautora y productora Carola Moccia, propone 'Música abierta', un concierto que fusiona tradición mediterránea y electrónica en la presentación de su nuevo trabajo 'Furèsta', por primera vez en Cantabria.

CINE

El 15 de noviembre, a las 18.00 horas, tendrá lugar 'Cine y creatividad en familia', dirigida por el cineasta y docente Nacho Solana. A través del visionado de cortometrajes de animación, esta sesión fomentará la imaginación, el diálogo y la empatía, ofreciendo una experiencia estética y lúdica para niños y adultos.

Con motivo del centenario del nacimiento de Maurice Pialat, presenta el ciclo 'Maurice Pialat: La vida al desnudo. Un recorrido vital', compuesto por cinco proyecciones que hablan de diferentes etapas de la vida, tres de ellas en noviembre, los días 12, 19 y 26, a las 19.30 horas.

Cada proyección incluirá una introducción del cineasta Enrique Bolado y un coloquio posterior con profesionales que reflexionarán sobre la infancia, la adolescencia, la paternidad y la muerte. Cada sesión se centrará en una de las etapas.

El día 12 se proyectará el documental 'Maurice Pialat, el amor existe', que habla de la vida y obra del cineasta. La segunda sesión girará en torno al largometraje 'La infancia desnuda' y la última estará centrada en la adolescencia, con 'Primero aprueba el bachillerato'.