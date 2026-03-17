El programa de vacaciones para mayores de 55 años se comercializará a partir de ma

Rueda de prensa de presentación del programa - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

La comercialización de los viajes del programa 'Rutas Culturales Senior de Cantabria' dirigido a personas mayores de 55 años comenzarán en la primera quincena de mayo, según la previsión de la Consejería de Inclusión Social.

Así lo ha avanzado este martes en rueda de prensa la consejera del área, Begoña Gómez del Río, quien ha desgranado este programa con el que el Gobierno, junto a la Unión Nacional de Agencias de Viaje (UNAV), busca promover el envejecimiento activo y atender situaciones de soledad no deseada.

El convenio entre ambos se ha publicado el pasado día 6 de marzo en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC), fecha desde la que las entidades y agencias de viaje pueden presentar sus propuestas a la Consejería.

Según ha explicado Gómez del Río, esta iniciativa articulará su contenido a través de una oferta de ocupación del tiempo libre con rutas de viaje que favorezcan la participación y el fomento de las relaciones interpersonales entre los mayores.

De este modo, ha indicado que el programa "es una apuesta clara por el envejecimiento activo y saludable, por la participación social y por el derecho al ocio de las personas mayores", y ha añadido que "mantenerse activo socialmente previene la soledad no deseada, refuerza la autoestima y mejora el bienestar emocional".

En cuanto a los destinatarios de este programa, la consejera ha señalado que va dirigido a personas residentes en Cantabria que tengan cumplidos 55 o más años y que no necesiten ayuda de otra persona o medios mecánicos para realizar las actividades básicas de la vida diaria.

Podrán ir acompañadas por su cónyuge, pareja de hecho o unión estable y de convivencia con análoga relación de afectividad a la conyugal, sin necesidad de que reúnan el requisito de la edad, debiendo valerse por sí mismas para realizar las actividades de la vida diaria.

Además de éstas y bajo el título 'Rutas más fáciles', el programa contempla una variante para personas residentes en Cantabria que tengan cumplidos 55 años y que sean padre/madre o parejas con un hijo mayor de edad con discapacidad, siempre que viajen con uno o ambos progenitores.

Esta variante también incluye a personas que precisen ayuda de medios mecánicos o de otra persona para la realización de las actividades básicas de la vida diaria y para la participación en las actividades de la ruta.

Además de aclarar que "en este programa no hay sorteos ni limitaciones", la titular de Inclusión Social ha valorado esta iniciativa como "un complemento a los viajes del Imserso".

También ha precisado que "en este programa no hay financiación del Gobierno de Cantabria" y ha expresado su deseo de que las entidades adheridas presenten ofertas muy ventajosas para los mayores de 55 años de Cantabria.

RUTAS E ITINERARIOS

Las rutas, los itinerarios y los viajes serán organizados por entidades mayoristas y agencias de viajes que quieran adherirse al convenio de colaboración entre la Consejería de Inclusión Social y la Unión Nacional de Agencias de Viajes.

Estas empresas participantes serán las encargadas del diseño, promoción, comercialización y desarrollo de la oferta de rutas y viajes, que podrán ser de carácter regional, nacional con islas incluidas, e internacional.

El convenio prevé una duración mínima de 4 días/3 noches en la ruta peninsular, con un precio mínimo de 340 euros y máximo de 650 euros; de 7 días/6 noches en las islas, con un precio mínimo de 495 euros y máximo de 800 euros; y de 5 días/4 noches en la ruta internacional, con un precio mínimo de 795 euros y máximo de 1.700 euros.

Además, al menos el 20% del total de las rutas deberán comercializarse al precio mínimo de la horquilla de la tipología correspondiente.

Cada destino programado deberá incluir un mínimo de dos visitas culturales o excursiones y contar con guía acompañante.

En cuanto el alojamiento, los hoteles deberán tener una categoría mínima de tres estrellas, garantizar condiciones de accesibilidad, estar ubicados en casco urbano y régimen de pensión completa.

Se exceptúan las rutas dentro de Cantabria, donde no será obligatorio que se ubiquen en casco urbano, siempre que sean rutas de turismo rural.

En la presentación del programa han estado presentes el presidente de la Unión Nacional de Agencias de Viajes, José Luis Méndez Álvarez, y el gerente de la entidad, Iván Méndez, además del director general de Dependencia, Atención Sociosanitaria y Soledad no Deseada, Eduardo Rubalcaba.