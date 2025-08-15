La vicerrectora de Cultura de la UC: "Quiero que los Cursos de Verano formen parte del ADN de todos los cántabros"

Archivo - Rebeca Saavedra, vicerrectora de Cultura y Transferencia a la Sociedad de la Universidad de Cantabria (UC) - UC - Archivo

SANTANDER 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

La vicerrectora de Cultura y Transferencia a la Sociedad de la Universidad de Cantabria (UC), Rebeca Saavedra, ha señalado el "reto" de cara al futuro de ofrecer una programación en los Cursos de Verano que destaque por su nivel de excelencia e intentar involucrar y fidelizar cada vez a más ciudadanos en su desarrollo.

"Quiero que los Cursos de Verano de la UC formen parte del ADN de todos los cántabros y, por qué no, también de aquellos que tienen en nuestra comunidad su lugar de veraneo habitual. Que el tándem verano y programación estival de la UC sea indisociable", ha defendido Saavedra.

La vicerrectora es la responsable última de estos cursos que, en 2025 --su primer año al frente de esta propuesta estival--, han contado con actividad en 16 sedes repartidas por toda la región.

Por eso, aboga por analizar la presente edición y escuchar "con calma" lo que tienen que decir tanto el alumnado como las entidades que han colaborado (ayuntamientos, empresas, instituciones, etc.).

"Es importante valorar aquello que ha salido bien, qué cursos y actividades han funcionado, cuáles no o lo han hecho a medias; cuál ha sido la valoración del alumnado en las encuestas; y qué se puede mejorar en nuestra colaboración con los ayuntamientos y las entidades e instituciones colaboradoras, cómo tener una relación más fluida con ellos", ha explicado.

En este sentido, la responsable universitaria trabaja con la vista puesta en cómo llegar mejor a la ciudadanía, algo "esencial" para ella. "Nuestro objetivo es mejorar las cosas, pero también soñar. Soñar en lo que podemos crear juntos y trabajar para que vengan los y las mejores ponentes, los artistas más cualificados, proyectar formatos nuevos, más atractivos, innovadores. Análisis, ideas, ilusión y trabajo. Quizás esas sean las claves para lograrlo", sostiene.

MÁS CALIDAD Y MÁS ALUMNOS

Para Saavedra, "mejorar las cosas" implica, sobre todo, dos cosas: aumentar la calidad de la oferta y llegar a más personas.

No obstante, es consciente de lo "complicado" que es atraer al público en un contexto en el que los estímulos y las actividades "son muchos y muy variados, en el que el calor aprieta cada vez más y en el que el frenético ritmo de vida llevado durante el curso hace que también sea importante descansar".

Por otro lado, ha puesto en valor que detrás de cada programación de los Cursos de Verano de la UC está el esfuerzo de muchas personas. Para Saavedra, sacar los 61 cursos monográficos y las 55 actividades culturales entre talleres, charlas y conciertos que han compuesto esta edición ha sido "el mayor reto" que ha enfrentado hasta ahora a la cabeza del Vicerrectorado.

Según ha dicho, la "clave" ha sido el esfuerzo conjunto y coordinado del equipo humano que trabaja en el Área de Cursos de Verano, apoyado en el personal de administración y servicios y en la experiencia de varios responsables de las sedes que se mantenían del equipo rectoral anterior, así como la colaboración con los ayuntamientos, las direcciones generales y otras instituciones.