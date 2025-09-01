Vicky Uslé y Arancha Goyeneche protagonizan este martes el regreso del ciclo 'Encuentros con artistas' del MAS

SANTANDER 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las artistas Vicky Uslé y Arancha Goyeneche protagonizarán este martes, 2 de septiembre, a las 19.00 horas, el regreso del programa 'Encuentros con artistas-Intergeneracionales', que se celebra el primer martes de cada mes en el Museo de Arte de Santander (MAS) con entrada libre.

Como parte de la nueva programación cultural del centro municipal, ambas realizarán una breve presentación de su obra y conversarán sobre cómo el paisaje y la naturaleza inspiran, atraviesan y permanecen en sus procesos. Además, la propuesta explorará cómo el paisaje ha sido un medio esencial para transmitir emociones, conceptos y narrativas en la pintura contemporánea.

Vicky Uslé (Santander, 1981) vive y trabaja entre Cantabria y Nueva York y es licenciada en Bellas Artes por la Rhode Island School of Design (RISD). Su trabajo, de raíz abstracta, explora ritmos, geometrías permeables y atmósferas cromáticas que se despliegan como "jardines". Ha presentado proyectos en galerías e instituciones como Travesía Cuatro (Madrid), Alexander Levy (Berlín) o Espai Tactel (València).

Por su parte, Arancha Goyeneche (Santander, 1967), licenciada en Bellas Artes (UPV/EHU), expande la pintura mediante materiales y procedimientos no tradicionales (vinilos adhesivos, fotografía, fluorescentes, soportes industriales), y genera superficies y ambientaciones que cuestionan los límites del medio. Obtuvo el Premio de Artes Plásticas del Gobierno de Cantabria 2020 con 'Sticked Painting' y ha desarrollado proyectos recientes con galerías como Siboney (Santander), Set Espai d'Art (València) y Llamazares (Gijón).

Coordinado por Laura Cobo, el ciclo 'Encuentros con artistas-Intergeneracionales' está compuesto por cuatro charlas, cada una enfocada en una disciplina artística (pintura, grabado, vídeo, escultura, instalaciones y sonido), con la participación de un artista emergente y uno consolidado, pertenecientes a dos generaciones diferentes.

En nota de prensa, la concejala de Cultura, Noemí Méndez, ha animado a las personas interesadas a tomar parte en esta actividad que busca conectar al público con las artes plásticas. Ha recordado que con esta sesión se retoma la programación didáctica del museo tras el parón del verano, cuando este espacio ha acogido otro tipo de actividades como las visitas teatralizadas.

Ha incidido en que el MAS refuerza su labor didáctica a través de esta serie de actividades paralelas a las exposiciones temporales y a la colección, mediante una programación periódica que se prolongará durante todo el año.

Tras la sesión de Uslé y Goyeneche, el ciclo continuará el 7 de octubre con Raúl Hevia y Manuel Minch; el 4 de noviembre con Juan Carlos Izquierdo e Inés Garcia; y el 2 de diciembre, con José Cobo, Coco Moya e Iván Cebrián.