La Vidriera reúne a seis artistas en torno al simbolismo de la escalera en una nueva exposición colectiva - ALBERTO G. IBANEZ

CAMARGO, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Centro Cultural La Vidriera de Camargo ha inaugurado este jueves la exposición colectiva 'La Escalera', una propuesta que reúne la obra de seis artistas contemporáneos que exploran, desde diferentes lenguajes plásticos, la escalera como metáfora de ascenso, transformación y búsqueda de sentido.

En ella se presentan trabajos de Emilia S. Echezarra, Felipe Alarcón, Pablo Quert, Juan Antonio Martínez, Rolando Paciel y Ángel Alonso, creadores que abordan este motivo desde perspectivas diversas, combinando referencias filosóficas, antropológicas y visuales.

Durante la inauguración, el alcalde, Diego Movellán, ha subrayado la importancia de que espacios como La Vidriera continúen acercando el arte contemporáneo a los vecinos.

En este sentido, ha afirmado que exposiciones colectivas como ésta permiten "abrir nuevas miradas sobre elementos universales y fomentar el diálogo entre diferentes sensibilidades artísticas".

Por su parte, el artista Ángel Alonso ha explicado que el origen del proyecto se encuentra en la relación profesional y personal que existe entre los creadores participantes, varios de los cuales colaboran en la revista de arte 'Artépoli', de la que él mismo es editor.

A partir de ese vínculo, comenzaron a identificar un elemento recurrente en sus trabajos, como es la presencia de la escalera como motivo común.

Asimismo, Alonso ha indicado que los seis artistas comparten también una "voluntad comunicativa" con el público, ya que "hay una preocupación por llegar al espectador y mantener una distancia corta en el discurso artístico". De este modo, ha añadido que la escalera aparece en la historia del arte como símbolo de "optimismo y de superación".

Y es que el proyecto expositivo toma como eje un elemento universal presente en múltiples culturas y momentos de la historia del arte.

Así, la escalera aparece asociada al progreso, la elevación espiritual o el tránsito entre niveles de realidad, pero también al descenso, la incertidumbre o la caída, generando un rico campo de interpretación artística.

En 'La Escalera' cada artista aporta una mirada propia sobre este motivo. Mientras que Emilia S. Echezarra introduce composiciones donde arquitectura, geometría y figuras simbólicas dialogan en torno a cuestiones como el tiempo o la eternidad, Felipe Alarcón construye universos visuales poblados por figuras híbridas que funcionan como piezas de un complejo sistema de signos.

Por su parte, Pablo Quert plantea escaleras que se convierten en estructuras inciertas y disfuncionales, y Juan Antonio Martínez trabaja con formas que evocan códigos antiguos y paisajes enigmáticos.

En el caso de Rolando Paciel, se exponen composiciones laberínticas que sugieren ciudades fragmentadas y recorridos imposibles, y en el de Ángel Alonso, narrativas visuales centradas en el ser humano y en el riesgo inherente a cualquier intento de ascenso o superación.

La muestra podrá visitarse en la sala de exposiciones del Centro Cultural La Vidriera, ubicado en Maliaño, hasta el 17 de abril, de lunes a viernes, en horario de 17.00 a 21.00 horas, ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.