El viento impide aterrizar otros dos vuelos de Granada y Londres en el Seve Ballesteros

SANTANDER 9 Dic. (EUROPA PRESS) -
El fuerte viento que sopla en Cantabria este martes ha impedido aterrizar en el aeropuerto Seve Ballesteros de Santander otros dos vuelos procedentes de Granada y Londres.
De esta forma, hasta el momento --las 15.30 horas-- se han desviado un total de cinco vuelos procedentes de Barcelona, Madrid (ha vuelto a origen), Granada, Marrakech y Londres, y se han cancelado tres salidas con destino a Barcelona, Madrid y Granada.
En el caso de Marrakech y Londres, por ahora las aerolíneas tienen previsto operar los vuelos de salida desde el Aeropuerto Seve Ballesteros-Santander a lo largo de esta tarde, ha informado AENA a Europa Press.