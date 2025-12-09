El viento impide aterrizar en el Seve Ballesteros los vuelos procedentes de Barcelona, Madrid y Marrakech

Archivo - Aeropuerto Seve Ballesteros-Santander - GOBIERNO DE CANTABRIA - Archivo

SANTANDER 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

El fuerte viento que sopla en Cantabria ha impedido aterrizar esta mañana en el Seve Ballesteros tres vuelos procedentes de Barcelona, Madrid y Marrakech, según ha informado AENA a Europa Press.

El avión de la compañía Vueling procedente de la Ciudad Condal ha sido desviado a Bilbao y el de Ryanair que venía de Marrakech lo ha hecho a Madrid, a donde también ha tenido que regresar el vuelo que venía de la capital con destino al Seve Ballesteros.

Estas incidencias también van a afectar a los viajeros que iban a coger los vuelos a esos mismos destinos.

Las salidas desde el Seve Ballesteros de los vuelos procedentes a Barcelona y Madrid han sido canceladas, mientras que el avión que debía partir hacia Marrakech a las 9.35, ha sido retrasado a las 11.30 horas, según informa AENA en su página web.

Los pasajeros con destino a Barcelona van a ser trasladados a Bilbao para poder partir desde allí y los que iban a Madrid viajarán en autobús, según informa Amigos de Parayas en su cuenta de X.