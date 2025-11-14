El viento provoca un corte eléctrico en Los Corrales y la caída de un árbol sobre una vivienda en Santillana

Once incidencias han sido gestionadas por el 112 en las últimas horas

Publicado: viernes, 14 noviembre 2025 9:12

SANTANDER, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El 112 ha gestionado, entre las 19.00 horas del jueves y las 7.00 de este viernes, once incidencias por el fuerte viento, la mayoría por ramas y árboles caídos, entre ellos uno sobre una vivienda en Santillana del Mar y otro encima de un vehículo en Cieza.

Además, se ha producido un corte de suministro eléctrico en Los Corrales de Buelna.

Concretamente, en la citada franja horaria, el 112 ha recibido 49 llamadas relacionadas con el fuerte viento, que se han derivado en la gestión de las once citadas incidencias.

