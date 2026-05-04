La Viesca acogerá el 9 y 10 de mayo la XI Ruta Mitológica 'La Senda Mágica'

La concejala de Cultura, Esther Vélez, y Aroa Gómez, de Amalgama Teatral, presentan la nueva edición de la Ruta Mitológica 'La Senda Mágica' - AYUNTAMIENTO DE TORRELAVEGA

TORRELAVEGA 4 May. (EUROPA PRESS) -

El Parque de La Viesca, en Torrelavega, acogerá los días 9 y 10 de mayo la undécima edición de la Ruta Mitológica 'La Senda Mágica', un recorrido teatralizado por este entorno natural guiado por la Anjana, que acompañará a los asistentes en este viaje por las leyendas y tradiciones de Cantabria

Se trata de una actividad gratuita dirigida al público familiar que se desarrollará en horario de mañana, con tres pases cada día a las 11.30, 12.30 y 13.30 horas. Se ofertan 50 plazas por pase y es necesaria inscripción previa.

Los participantes podrán disfrutar de un paseo por la ribera del río Besaya mientras descubren personajes de la mitología cántabra, ya que durante el recorrido se encontrarán con seres como el Ojáncano, el Musgoso, las brujas o el Trenti.

La concejala de Cultura, Esther Vélez, y Aroa Gómez, de Amalgama Teatral, han presentado este lunes en rueda de prensa la iniciativa, que cada edición incorpora nuevos personajes. En esta ocasión, además de recuperar algunos que han aparecido en anteriores rutas, se suma una nueva figura.

Según ha explicado Gómez, se ha querido crear una senda "un poquito más novedosa" en la que los participantes podrán conocer al Cúlebre, un ser "un poquito más malvado", vinculado al Ojáncano y que habita en los bosques y cuevas de Cantabria.

Por su parte, la concejala ha animado a las familias a participar en esta iniciativa, que convierte la cultura en "una alternativa de ocio" y permite acercar a los más pequeños a una tradición que forma parte de la "identidad cultural que nos define".

La edil ha subrayado la consolidación de esta actividad, en la que ya han participado más de 3.300 familias a lo largo de sus distintas ediciones, y ha insistido en la importancia de seguir ofreciendo propuestas culturales dirigidas al público infantil y familiar.

Para participar en 'La Senda Mágica' es necesario realizar una inscripción previa a través del correo electrónico info.amalgamateatral@gmail.com, indicando los nombres completos de los asistentes y el día de preferencia. Desde la organización se confirmará posteriormente el horario asignado para cada pase.