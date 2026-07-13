La VIII Travesía a Nado Bomberos 'Semana Grande' supera ya los 550 inscritos - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

SANTANDER 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

Más de 550 personas procedentes de 32 provincias y de nueve países se han inscrito ya en la VIII Travesía a Nado Bomberos 'Semana Grande' que se celebrará el Santander el 25 de julio, una cita deportiva y solidaria que se desarrollará entre la playa de Los Molinucos y la explanada de Gamazo, con un recorrido de 4.800 metros; entre la playa de Bikinis y Gamazo, en la distancia de 1.500 metros; y en la propia explanada de Gamazo, donde se disputará la prueba de 300 metros. La recaudación obtenida se destinará íntegramente a la Fundación Síndrome de Down de Cantabria.

Así lo ha anunciado la alcaldesa, Gema Igual, quien ha explicado que esta actividad, organizada con el apoyo de las concejalías de Protección Ciudadana, Dinamización Social y Deportes, forma parte del programa de de las fiestas de Santander.

La regidora ha destacado el crecimiento que ha experimentado la prueba desde su primera edición, con un incremento constante del número de participantes, y ha subrayado que se trata de un evento que contribuye a situar a Santander en el mapa nacional de este tipo de encuentros. En la actualidad, es la travesía a nado con mayor participación de Cantabria y una de las más multitudinarias del norte de España.

En este sentido, ha señalado que los 550 inscritos hasta el momento es la cifra más alta registrada en los últimos seis años, y ha confiado en alcanzar el límite de 620 participantes entre las tres distancias, lo que supondría un nuevo récord de participación.

Igual ha animado tanto a nadadores experimentados como a aficionados, a partir de 11 años, a sumarse a esta cita deportiva y ha felicitado al Club Deportivo Bomberos de Santander por la consolidación de una prueba que, un año más, despierta un gran interés.

La prueba de 300 metros dará comienzo aproximadamente a las 10.30 horas; la de 4.800 metros, a las 11.30 horas; y la de 1.500 metros, a las 12.30 horas.

Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el miércoles 22 de julio a través de la web de Gedsports www.gedsports.com y toda la información sobre la prueba puede consultarse en los perfiles de Facebook e Instagram de Travesía Bomberos Semana Grande Santander.