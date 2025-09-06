Villa Amalia, que formaba parte del Balneario de Solares, entra en la Lista Roja del Patrimonio

SANTANDER 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

El edificio de Villa Amalia, que formaba parte del conjunto del Balneario de Solares, en el municipio de Medio Cudeyo, ha entrado en la Lista Roja del Patrimonio de Hispania Nostra por su estado "pésimo" de conservación y por ser una construcción del siglo XIX de "relevancia" histórica que "podría ser recuperada y puesta en valor".

El director del balneario en 1873, Ramón Pérez del Molino, mandó construir esta villa que recibe el nombre de su única hija Amalia, y que durante años fue residencia familiar.

Según indica la asociación en su página web, hoy en día, el edificio, al que ha incluido en su lista este viernes 5, se encuentra en estado de abandono. En 2002 hubo un intento de rehabilitación y en 2006 se reformó todo el conjunto del balneario, a excepción de él.