La vivienda, el absentismo o la jornada de 37,5 horas, temas centrales del Comité Regional de UGT

SANTANDER 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

UGT Cantabria celebra este viernes su Comité Regional para abordar asuntos como el problema de acceso a la vivienda, el absentismo laboral, la reducción de la jornada a 37,5 horas semanales, el registro horario o las indemnizaciones por despido improcedente, así como la situación de la comunidad ante la falta de Presupuestos para 2026.

En este Comité -máximo órgano entre congresos, y el primero tras la reelección de Mariano Carmona como secretario general en febrero del año pasado-, el sindicato analizará la situación mundial marcada por contextos geopolíticos "desagradables", pero un momento económico que "no es malo" para España.

Así lo ha dicho Carmona en una rueda de prensa que ha ofrecido antes de iniciarse el encuentro, en la que ha destacado que el país crece y tiene una cobertura social "por encima del 80%", pensiones se revalorizan de acuerdo al IPC y están garantizadas por ley, y un salario mínimo que "está subiendo", aunque "la pega" en el contexto actual es la situación de la vivienda, respecto a la que el Comité analizará cómo puede mejorarse.

Además, ha lamentado la cantidad de familias que compraron viviendas durante "la famosa crisis" y ahora se ven afectadas por los acuerdos con entidades bancarias que "las han vendido a los fondos de inversión sin decirles nada". "Son muchísimas, mucho más que los okupas", ha apostillado.

En resumen, el sindicato centrará su Comité en "cómo mejorar la vida de las personas a través del diálogo social", un objetivo que tratará de lograr a través de los convenios colectivos, en los que negociará cuestiones como la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas; el control del registro horario, ya que "en muchísimos sectores se está incumpliendo permanentemente"; o el despido improcedente para que se indemnice "realmente por el daño que se hace".

También se centrará en el absentismo, respecto al que Carmona ha lamentado que existe "un discurso público viciado de antemano", que trata a trabajadores de absentistas cuando en su opinión están de baja por no tener una buena prevención de riesgos laborales.

Por otro lado, pondrá el foco en la sanidad y la educación pública, especialmente en el ámbito de la universidad, donde UGT cree que se debe corregir el hecho de que alumnos tenga que acudir a la privada por estar limitados por su nota.

HOJA DE RUTA 2026

El secretario general ha indicado que el sindicato continuará con la misma hoja de ruta para 2026, en el que mantendrá el diálogo social con un Gobierno de Cantabria (PP) al que agradece que ha abordado de manera "muy seria" las "pocas" reuniones que han tenido, "con respeto y contenido importante".

En el ámbito nacional, Carmona ha valorado los acuerdos alcanzados en el diálogo social en los últimos años y ha apostado por "seguir trabajando en la misma línea que ha permitido que ya sea algo normal la subida del Salario Mínimo Interprofesional, aunque algunas veces no en la medida que queremos, o que las pensiones aumenten según el IPC y sin perder poder adquisitivo".

Por contra, ha criticado el nivel de "crispación" política y la "falta de voluntad" para consensuar asuntos como el nuevo modelo de financiación autonómica.