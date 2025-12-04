Volotea operará desde este viernes la ruta Santander-Granada con dos vuelos semanales a lo largo del año

Archivo - Avión de Volotea en el aeropuerto Seve Ballesteros-Santander.- Archivo - GOBIERNO DE CANTABRIA - Archivo

SANTANDER, 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

La compañía aérea Volotea comenzará a operar este viernes, 5 de diciembre, la ruta Santander-Granada, con dos vuelos semanales a lo largo del año, a un precio desde 22 euros el trayecto, que durará poco más de una hora y quince minutos.

La ruta, que estrenarán mañana más de 120 pasajeros, operará los martes y viernes hasta el 6 de enero y, tras un parón invernal, volverá del 27 de marzo al 23 de junio y desde el 8 de septiembre y hasta final de año.

De esta manera, la conexión aérea Santander-Granada pasará de operarse en julio y agosto, ruta que ofrecía hasta ahora Air Nostrum, a hacerlo a lo largo de todo el año de la mano de Volotea, y se incrementará de 26 a 120 operaciones, con 150 ó 180 plazas por vuelo, dependiendo del modelo de avión.

Las novedades de esta ruta han sido presentadas este jueves en rueda de prensa por los consejeros de Fomento, Roberto Media; y de Turismo, Luis Martínez Abad; junto al presidente de la Diputación de Granada, Francis Rodríguez; y el director general de Estrategia de Volotea, Gabriel Schmilovich.

A preguntas de la prensa, el director general de Estrategia de Volotea, cuya compañía opera con Cantabria en la actualidad tres destinos (Sevilla, Menorca y Granada), ha manifestado que no descartan poder ofrecer en un futuro alguna ruta internacional desde el Seve Ballesteros.

"Nuestros mercados más importantes a los que operamos son el francés, el italiano y el español. Por lo tanto, creemos que Cantabria tiene y tendrá oportunidades para poder seguir incrementando nuestra oferta, ya sea nacional o, por qué no, internacional, en el futuro próximo", ha dicho.

En cuanto a la conexión con Granada, Gabriel Schimilovich ha puesto en valor que ésta "permitirá aumentar en 2026 la capacidad un 45% frente a 2025, con casi 100.000 plazas disponibles".

"Se trata de la mayor oferta anual que hemos tenido en Cantabria desde que empezamos a operar en la región. Miramos al futuro con ilusión y con la voluntad de seguir creciendo con más destinos para los ciudadanos cántabros", ha manifestado.

Según ha destacado, los vuelos de Volotea han tenido una ocupación en 2025 del 93%, lo que quiere decir que hay demanda de "más vuelos, más plazas y más rutas".

"Reiteramos nuestra apuesta a largo plazo por este aeropuerto Seve Ballesteros y esperamos poder seguir creciendo aquí, incorporando más destinos en un futuro muy próximo", ha reiterado.

Finalmente, ha señalado que la compañía aérea habrá transportado hasta finales de 2025 casi 450.000 pasajeros desde que comenzó en la región en 2012.

Mientras que Media ha avanzado que el Gobierno cántabro anunciará "más novedades" en el aeropuerto "en las próximas fechas", al tiempo que ha animado a Volotea a seguir apostando por nuevas rutas con Cantabria.

El consejero ha insistido que el compromiso del Ejecutivo autonómico es continuar impulsando la conectividad aérea en la región y, así, "seguir beneficiándonos del importante impacto económico que genera el aeropuerto".

Asimismo, ha señalado que Volotea "tiene potencia" para seguir creciendo en el aeropuerto Seve Ballesteros de Santander, y desde el Ejecutivo autonómico seguirán "trabajando en silencio junto a ellos con el objetivo de incrementar su presencia en la región".

"El aeropuerto Seve Ballesteros es una instalación estratégica para Cantabria que nos conecta con el mundo y es también un motor económico para la región. Que nadie dude de que seguimos trabajando para potenciarlo y hacerlo mucho más competitivo", ha manifestado.

En este punto, ha puesto en valor que el aeródromo cántabro es el único regional, junto al de Zaragoza, que ha incrementado la oferta de plazas en la presente temporada de invierno, con un total de 6.000, un 1,4% más.

Ha destacado las mejoras realizadas en las conexiones con Madrid, Barcelona y Gran Canaria, además de la recuperación de la ruta internacional con Bucarest, que hace de Cantabria la única región del norte de España conectada con Rumanía, así como las nuevas conexiones con Alicante y Palma de Mallorca.

Además, ha recordado que a partir de marzo se incorporará al panel del Seve Ballesteros-Santander una nueva ruta internacional con Sofía y una conexión directa.

"A PUNTO" DEL MILLÓN DE VISITANTES

El consejero ha remarcado que las expectativas del Ejecutivo autonómico respecto al aeropuerto, que está "a punto" de alcanzar el millón de visitantes, "han sido buenas, siguen siendo buenas y van a ser mejores, independientemente de lo que digan algunos miembros de la oposición en el Parlamento de Cantabria".

En cuanto a la "problemática" actual en los aeropuertos regionales por las tasas que "impone" el ministro de Transportes, Óscar Puente, Media ha reiterado que las compañías aéreas que trabajan desde los aeropuertos regionales "no pueden competir" con los grandes.

Al respecto, ha avisado que "si las tasas del aeropuerto de Santander se aproximan mucho a las del aeropuerto de Bilbao, lógicamente las compañías optarán por Bilbao y dejarán Santander".

3,5 MILLONES DE TURISTAS Y 1,3 MILLONES DE EUROS

Por su parte, Martínez Abad ha explicado que la ruta con Granada "abre la puerta de entrada a un mercado potencial de 3,5 millones de turistas y supondrá un impacto económico para la región de 1,3 millones en el periodo 2026-2028", según un estudio de la Universidad de Cantabria.

El consejero ha señalado a Andalucía como uno de los mercados emisores en crecimiento, con la llegada a Cantabria de más de 41.000 viajeros y más de 90.000 pernoctaciones en el tercer trimestre de 2024.

De Cantabria ha destacado la Costa Quebrada, los Valles Pasiegos, las playas, los Picos de Europa, la gastronomía, la riqueza cultural, los dos caminos de peregrinación y su oferta museística.

Finalmente, el presidente de la Diputación de Granada ha anunciado la activación de un plan de acción promocional en Cantabria, que se desplegará en medios físicos y de comunicación para difundir la riqueza histórica, cultural, patrimonial y natural de Granada, que se complementará con acciones promocionales en la provincia granadina para impulsar la nueva conexión aérea.

"Somos una provincia con un atractivo turístico excepcional: contamos con la mejor estación de esquí del sur de Europa, a muy pocos kilómetros de la Costa Tropical lo que nos permite ofrecer nieve y playa; y un patrimonio único natural, histórico y cultural", destacado.