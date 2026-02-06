Vox alerta de la "peligrosidad" de la futura Ruta del Cuaternario en el Dobra y pide paralizar las obras

Estado del pinar bajo el que transcurrirá la Ruta del Cuaternario en el Monte Dobra - VOX TORRELAVEGA

Advierte del estado de "abandono" del pinar bajo el que transitará y pide una "actuación integral" en él antes de continuar las obras

Vox ha alertado de la "peligrosidad" de la Ruta del Cuaternario promovida por el Ayuntamiento de Torrelavega en el Monte Dobra por la "situación de abandono" del pinar bajo el que discurrirá y ha reclamado la paralización de las obras hasta que no se corrija esta situación.

El Grupo Municipal Vox ha presentado un escrito en el registro municipal en el que exige al alcalde, Javier López Estrada (PRC), paralizar las actuaciones y que se realice una evaluación técnica "urgente" del estado del pinar y se lleven a cabo labores de gestión forestal y prevención de incendios antes de continuar la obra.

Así lo ha anunciado este viernes en una rueda de prensa el portavoz municipal de Vox, Roberto García Corona, que ha advertido que "el abandono durante décadas" del pinar ha generado "un entorno peligroso tanto para el tránsito de personas como para la estabilidad ecológica del Monte Dobra".

Según ha expuesto, el pinar no ha recibido ningún tipo de gestión forestal desde que se plantó hace aproximadamente 35 años, lo que ha provocado su desecación y que haya una "enorme cantidad de pinos muertos, secos y en estado de deterioro avanzado, lo que provoca caída constante de ramas de gran tamaño" y además convierte la zona "en una bomba de relojería incendiaria", algo que --ha dicho-- ya advirtieron los informes técnicos del proyecto.

Por ello, ha censurado que, "a pesar de esta peligrosa situación, se están abriendo sendas", generando una "evidente riesgo para los usuarios de la futura ruta".

A su juicio, es "irresponsable" continuar las obras de acondicionamiento sin acometer antes una actuación "integral" en el pinar.

"Antes de seguir adelante con un proyecto que los vecinos no quieren y que solo sirve para que el alcalde se haga una foto, es imprescindible garantizar la seguridad de la ruta", ha reivindicado el portavoz municipal de Vox.

Además, ha subrayado la necesidad de que esta ruta sea "respetuosa" con el patrimonio natural del municipio.