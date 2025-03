Vox estará "muy vigilante" de que se cumplan los plazos del plan de simplificación y silencio positivo

Critica que la postura del PRC en la tramitación de la ley ha sido "lamentable": "Han jugado como el perro del hortelano"

SANTANDER, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario Vox estará "muy vigilante" de que el Gobierno regional (PP) cumpla los plazos para aprobar un plan de simplificación administrativa en seis meses, establecer y poner en práctica los procedimientos de los silencios administrativos en tres meses e implementar la plataforma de gobernanza de datos en un año, como recogen algunas de sus 40 enmiendas --3 de ellas transaccionales con el PRC-- al Proyecto de Ley de Simplificación de Cantabria que se aprobaron ayer en Comisión.

Así lo ha trasladado este jueves en rueda de prensa la portavoz de Vox, Leticia Díaz, que ha reiterado que estas enmiendas "cambian de manera sustancial" el texto que, a su juicio, "adolecía" de obligaciones concretas, de una finalización y de plazos, y cuya norma criticaron en su día "profundamente".

Vox cree que en Cantabria, como en otras comunidades, tiene que existir un plan de simplificación que recoja todas las medidas que se van a adoptar en esta materia, sea abierto y tenga una evaluación anual para ver qué está funcionando y qué no, y qué hay que cambiar en consecuencia.

En cuanto al silencio administrativo, la formación aboga por la obligatoriedad de que ese silencio sea positivo y que, por lo tanto, cualquier excepción se tenga que recoger en la ley.

Entiende que "a estas alturas" los técnicos del Gobierno ya están estudiando la ley de régimen jurídico para ver que casos tienen que seguir la regla general, que es el silencio positivo, y cuáles no, conscientes de que los tres meses exigidos es un plazo "muy exigente".

Asimismo, Vox apuesta por que el Ejecutivo autonómico ejerza sus funciones como Diputación Provincial para prestar colaboración a las entidades locales en el cumplimiento de sus responsabilidades e implemente todo lo que hace referencia a la necesaria digitalización de una plataforma que permita la comunicación cercana con los ciudadanos.

En cuanto a las enmiendas del resto de grupos, Díaz ha puesto en valor la enmienda del PP para que haya un automatismo entre el reconocimiento de un grado de dependencia y el de un grado de discapacidad, lo que va a permitir, ha asegurado, que se reduzcan los tiempos de las listas de espera, que son "inadmisibles".

Además, ha manifestado que se ha dado el visto bueno a una enmienda "muy interesante" del PSOE para que, de manera automática, la Administración comunique que se ha producido un silencio positivo. "Esto, además de dar seguridad jurídica, va a facilitar mucho la gestión ordinaria de cualquier otro documento que necesiten los administrados o las empresas", ha subrayado.

Sin embargo, cree que la postura del PRC a lo largo de la tramitación de la Ley de Simplificación ha sido "lamentable". "Han jugado como el perro del hortelano, que ni come ni deja comer", ha criticado Díaz, que también ha censurado que en la Comisión de ayer los regionalistas retiraran "en el último momento" algunas de sus enmiendas, que eran "baladíes". Al mismo tiempo, ha denunciado que se hayan difundido "toda una serie de bulos" relacionados con este texto.

LOS PSIR, A DEBATE PARLAMENTARIO

En este sentido, ha destacado la posibilidad de poder edificar viviendas a través de los Planes Singulares de Interés Regional (PSIR), manteniendo un porcentaje de viviendas de protección oficial, para que salgan adelante los proyectos de colaboración público-privada en casos, ha recordado, donde ya se podían construir VPO.

"Yo no sé qué escándalo terrible es ese porque el escándalo es que no haya viviendas en Cantabria, que los jóvenes se tengan que marchar fuera porque no tengan acceso a la vivienda", ha valorado la portavoz de Vox, que ha censurado que los regionalistas hablen de "pelotazo" cuando "han tenido más de 20 años de corrupción dentro de Obras Públicas".

Así, ha puesto en valor que se haya introducido en la norma que todos los PSIR tengan que debatirse en sede parlamentaria antes de su aprobación para comprobar su contenido con "luz y taquígrafos" y, así, "ejercer cualquier acción si consideramos que haya algo que pueda tener visos de irrealidad, de corrupción".

De esta forma, Díaz ha indicado que desde Vox han actuado como "oposición responsable", han "cedido" en algunas cuestiones y han dado una impronta a la norma "muy distinta", con el objetivo de buscar todas las medidas que sean posibles para que se dinamice la economía, mejore el crecimiento que "nos lastra" y realmente se produzca "un cambio" en Cantabria.