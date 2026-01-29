Vox lamenta la "incoherencia del bipartidismo" respecto a los menores migrantes en Cartes

La portavoz parlamentaria de Vox Cantabria, Leticia Díaz, en Cartes - VOX

CARTES 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

Vox ha lamentado este jueves la "incoherencia del bipartidismo" respecto al edificio que ha comprado el Gobierno de Cantabria en el Camino Real de Cartes y que, en principio, acogerá de menores migrantes.

En un comunicado, Vox Cartes ha censurado que la alcaldesa socialista, Lorena Cueto, se haya "quejado" públicamente en las últimas horas de la llegada de menores extranjeros no acompañados a su municipio, "cuando precisamente es el PSOE quien impulsa estas políticas migratorias a nivel nacional".

Asimismo, Vox ha calificado de "sorprendentes" las manifestaciones de la presidenta regional, María José Sáenz de Buruaga, apelando a la solidaridad, "cuando en el Parlamento de Cantabria el Partido Popular votó a favor de una iniciativa de Vox para que, en cumplimiento de la ley, los menas retornaran con sus familias o con los servicios sociales de sus países de origen".

Para la formación, "poco se puede esperar del Gobierno que acaba de promover la regularización masiva de más de medio millón de inmigrantes, que mantiene una política de fronteras abiertas y que gobierna en coalición con Sumar, un partido que defiende y promueve el reparto de menas en los municipios sin contar con los vecinos".

Sin embargo, "que Buruaga diga que si quieren información, que la pidan, nos recuerda a la célebre respuesta de Sánchez ante el drama de la Dana".

Según la coordinadora de Vox en Cartes, Pilar Regueira, los menores extranjeros "no llegan por generación espontánea, los trae un Gobierno socialista, con el respaldo de sus socios y la gestión la asume el Gobierno del PP de Cantabria, en este caso, en el municipio de Cartes".

"Los vecinos, entre tanto, asisten preocupados a este cruce de declaraciones que no solventa el problema de convivencia que, presumiblemente, puede generarse en Cartes", ha criticado.

En suma, a juicio de la formación, "no se puede sostener un discurso en los titulares y otro muy distinto en los despachos".

En una reciente visita al municipio del Grupo Parlamentario Vox, su portavoz, Leticia Díaz, se ha comprometido a trasladar al Ejecutivo preguntas sobre el plan de ubicación de todos los menores extranjeros no acompañados en Cantabria.