Vox presenta enmienda total al Presupuesto de Santander y parciales condicionadas a las comisiones de investigación

La formación tiene tres condiciones previas a las enmiendas parciales y si no se aceptan votará "no"

SANTANDER, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

Vox en el Ayuntamiento de Santander ha presentado una enmienda a la totalidad del presupuesto municipal para 2022 y varias parciales condicionadas a tres propuestas sin las cuales "no habrá negociación". La primera es que el PP desista del procedimiento judicial contra el acuerdo plenario que modificó el Reglamento del Pleno para hacer posibles las comisiones de investigación como la de basuras.

Asimismo, Vox condiciona las enmiendas parciales a la paralización de las obras del carril bici a la salida del antiguo túnel de Tetuán, en el lado del Sardinero, hasta que no se garantice que las plazas de aparcamiento que se eliminarán por este motivo serán sustituidas por otras en la misma zona; y a la presentación de un informe del equipo de Gobierno PP-Cs que acredite el cumplimiento de las enmiendas parciales de esta formación aceptadas para la aprobación del Presupuesto de 2021, que salió adelante con la abstención de Vox.

Se trata de tres condiciones previas de las enmiendas parciales "sin las cuales no es posible afrontar negociación alguna", ha afirmado hoy en rueda de prensa el portavoz municipal de Vox, Guillermo Pérez-Cosío, que ha sido rotundo al afirmar que si no se aceptan, los presupuestos del 2022 tendrán el "no" de su partido, con lo que muy probablemente no saldrían adelante, lo que obligaría al equipo de Gobierno a funcionar con presupuestos prorrogados o a elaborar unos nuevos.

En este sentido, el edil ha afirmado que, si bien Vox se abstuvo en la votación del presupuesto de 2021, lo que permitió que prosperara --el equipo de Gobierno necesita al menos una abstención para aprobar las cuentas--, este año "la cosa está más complicada". "Vamos a ser más duros porque vamos viendo que no se corrigen los defectos año tras año", ha advertido.

De hecho, Pérez-Cosío ha asegurado que la negociación de los presupuestos "no va a ser fácil" porque "venimos de una situación complicada", la impugnación del PP del acuerdo plenario que permitiría crear comisiones de investigación, lo que "genera recelo y desconfianza entre quienes apoyamos la constitución de las comisiones de investigación", es decir, todos los partidos excepto el Popular, que tiene 11 de los 27 concejales.

"Como (el PP) ve que no puede paralizar el acuerdo, se decide a impugnarlo, una situación anómala que genera incomodidad y malestar con la oposición", que pide que se respete el juego democrático, ha manifestado.

Respecto al borrador del presupuesto de 2022, Vox considera que "no vale y no convence tal como está redactado". En su opinión es "marcadamente electoralista" --los comicios autonómicos y locales se celebran en 2023--; en ejercicios anteriores "se ha demostrado que no hay capacidad de gasto"; y no recorta el gasto superfluo, como el de las direcciones generales, mientras el gasto de personal "siempre sube más de lo que debería".

"Son unos presupuestos marketing, poco ajustados a la realidad, poco aquilatados, poco puestos sobre las necesidades que existen, y de ahí viene la enmienda a la totalidad: porque se presentan tarde y no valen para esta situación", ha resumido.

Al respecto, ha subrayado que la enmienda a la totalidad es "obligada" en primer lugar, porque las cuentas se han presentado con un retraso "importante" sobre el plazo legal --deberían haberlo hecho el pasado 25 de octubre- sobre la base de "excusas no creíbles" como la modificación de la aplicación de la plusvalía.

Además, el borrador genera "dudas" en la formación porque el presupuesto "récord" de más de 226 millones de euros recurre a un crédito de 22,6 millones lo que en su opinión puede comprometer el equilibrio presupuestario, además de que todos los años hay remanentes porque el equipo de Gobierno "no es capaz de gastar" el dinero de las cuentas.

A ello se suman "objeciones habituales" de Vox, como las partidas "marcadamente electoralistas", como Urbanismo, que crece de 1,7 a 7 millones o Fomento, con una partida de 3,9 millones para obras que no se especifican. Al respecto, Pérez-Cosío también ha denunciado el incremento de gasto de limpieza urbana de entre un 7% y un 8% cuando el Ayuntamiento dijo que no iba a pagar más por el contrato de emergencia a Cespa tras la rescisión a Ascan, una cuestión que "tendría que justificarse", en su opinión.

También ha criticado que no esté recogida en el presupuesto la creación del Tribunal Económico Administrativo Municipal (TEAM), mientras existen cuatro direcciones generales.

ENMIENDAS PARCIALES

En cuanto a las enmiendas parciales, incluyen, entre otras, una mejora del control del gasto con, por ejemplo, un mayor control en los contratos menores que se adjudican sin procesos selectivos.

También, la transformación de dos centros municipales, el de Inmigración y Cooperación al Desarrollo, para que facilite el retorno a su país de origen a los inmigrantes en situación irregular; y del Centro de Igualdad, para que también de protección a la familia y el menor.

Respecto a la estructura del Ayuntamiento, piden la supresión de las cuatro direcciones generales --Urbanismo, Fomento, Cultura e Innovación-- porque "no son necesarias" y con este ahorro, crear el TEAM.

Además, nuevamente, Vox renuncia a la subvención municipal para el grupo, de 7.308 euros, que destinará a Cáritas y la Cocina Económica.