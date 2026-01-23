Vox Santander pide "responsabilidades políticas inmediatas" por la "caótica" gestión en materia de personal

La portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Santander, Laura Velasco, se reúne con la Junta de Personal del Consistorio - VOX

Pide la comparecencia del concejal y del director de RRHH y reclama un plan de reorganización y refuerzo de la plantilla municipal SANTANDER 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Santander, Laura Velasco, ha denunciado la "caótica" gestión del PP en materia de personal, con procesos caducados, "incumplientos" con los empleados públicos y "colapso" en la plantilla, y ha pedido "responsabilidades políticas inmediatas" y la comparecencia del concejal del área, Daniel Portilla, y del director de Recursos Humanos, Juan Dañobeitia, para dar explicaciones.

Además, ha reclamado la presentación "urgente" de un plan "transparente de reorganización y refuerzo de la plantilla municipal".

Así lo ha hecho Velasco tras la reunión mantenida nuevamente con la Junta de Personal del Ayuntamiento para abordar los "incumplimientos" del equipo de Gobierno con los empleados públicos y tras la reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) que anuló el examen para diez plazas de auxiliar administrativo que iba a celebrarse este sábado al haber caducado la convocatoria.

A juicio de la portavoz municipal de Vox, este episodio "evidencia la falta de rumbo" del equipo de Gobierno del PP y ha asegurado que esta situación "se extiende a todos los ámbitos del Ayuntamiento".

Según ha dicho, la gestión "irresponsable y carente de planificación" de la alcaldesa, Gema Igual, y del resto de equipo de Gobierno están "llevando al límite a los servicios públicos municipales".

En materia de personal, Velasco ha indicado que desde 2015 el Ayuntamiento sabía que cerca de 400 trabajadores se jubilarían en los años siguientes, "sin que el Gobierno municipal adoptase medidas preventivas ni diseñase un plan de relevo generacional".

Como consecuencia de ello, ha señalado que "nos encontramos con una plantilla mermada, incapaz de asumir con normalidad sus funciones, con dificultades para garantizar los servicios mínimos y sometida a una sobrecarga constante".

En este sentido, Velasco ha considerado una "negligencia permitir que ofertas de empleo público caduquen y que promociones internas permanezcan bloqueadas durante años".

También ha advertido de que la Oferta Pública de Empleo de 2023 caduca el 22 de abril de 2027, mientras que procesos iniciados en 2022 siguen sin resolverse y la promoción interna se convoca de manera excepcional, aproximadamente cada diez años, siendo la última en 2015.

"Todo ello refleja una gestión caótica y sin rumbo de los recursos humanos municipales", ha insistido.

También ha considerado "muy preocupante" que, mientras no se cubren plazas estructurales, "se priorice la creación y cobertura de jefaturas de carácter político, desplazando a personal funcionario que debería desempeñar estas funciones".

Para Vox, esta práctica supone "una utilización partidista de la administración y un desprecio a los principios de mérito, capacidad y profesionalidad".

Como ejemplo, Velasco ha señalado la existencia de un director general de Recursos Humanos, "con un coste de más de 72.000 euros anuales para los santanderinos".

Otro de los asuntos tratados en la reunión ha sido el "bloqueo" de los acuerdos alcanzados en la mesa de negociación, que, según ha indicado, "permanecen paralizados en Intervención "sin explicaciones claras ni voluntad de resolverlos".

Vox ha indicado que esta situación afecta tanto a la "correcta aplicación de la normativa vigente como al reconocimiento profesional de los empleados públicos".