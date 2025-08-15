Los vuelos entre Menorca y Santander se retrasan más de cuatro horas por avería en un avión

Archivo - Un avión de Volotea en el aeropuerto 'Seve Ballesteros' - VOLOTEA - Archivo

SANTANDER 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

El vuelo de este sábado entre Menorca y Santander, cuya llegada estaba prevista a las 9.50 horas, sufre un retraso que se estima en más de cuatro horas por una avería en el avión.

Así lo ha informado el colectivo Amigos de Parayas, al tiempo que la web de Aena indica que la nueva llegada prevista será pasadas las dos de la tarde. En concreto, se trata del VOE3872 operado por Volotea, con salida en el aeropuerto de Mahón y llegada al Seve Ballesteros.

Igualmente, la entidad informa de que el vuelo entre Menorca y Santander, que debía haber salido a las 10.20, saldrá a las 14.42 horas.

Esta avería coincide con el inicio de la huelga convocada por UGT en las empresas de handling que afecta a la compañía de asistencia en tierra de Ryanair, con lo que podría haber algunas modificaciones en los vuelos, aunque la compañía ha asegurado que "no prevé ninguna interrupción en sus operaciones".