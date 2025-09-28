Archivo - El XIV Festival Santander de Boleros se celebrará el sábado 4 en el Palacio - PALACIO DE FESTIVALES - Archivo

SANTANDER 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Palacio de Festivales de Cantabria acogerá el próximo sábado, 4 de octubre, el XIV Festival Santander de Boleros, que contará con la Asociación Cántabra de Músicos de Jazz como artista invitado.

La sala Argenta será el escenario donde transcurra este evento, con una duración de 110 minutos. Esta propuesta conjuga en sus directos instrumentos tradicionales acústicos, bandurria, laúd, guitarra, timple, ukelele, bajo y percusión diversa.

Su música se nutre de ritmos e instrumentos nacidos del mestizaje de la cultura musical de España y de América, de modo que, desde el bolero hasta el jazz, pasando por el son, el corrido o la habanera, tienen cabida y se integran en su repertorio, a pesar de su diversidad.

'Jueves de boleros' es una formación integrada por una treintena de componentes, que nació en febrero de 1993 como una reunión de amigos. Comenzaron en torno a una mesa, los segundos y cuartos jueves de cada mes, y de esas cenas informales de los jueves tomó nombre la agrupación.

En la actualidad, tiene cinco trabajos publicados, que son 'Jueves de boleros' (2014), 'Será lo que soñamos' (2017), 'P'adelante' (2023), 'Tierruca' (2023), 'Sabor a Navidad' (2024), y un sexto en preparación que se publicará próximamente.

Por su parte, la Asociacion Cántabra de Músicos de Jazz surge en 2013 como una iniciativa de un grupo de músicos de larga trayectoria para garantizar que esta música tuviera un espacio suficiente en el ámbito cultural de Cantabria. Su objetivo es proteger y fomentar la creatividad musical y artística y promover la investigación dentro del campo musical en general y de la música de jazz en particular.