La XV Feria Nacional Apícola reunirá a cientos de profesionales y aficionados del sector en Torrelavega

El Mercado Nacional de Ganados acogerá el 18 y 19 de octubre una nueva edición con actividades para todos los públicos

La XV Feria Nacional Apícola, una de la citas más importantes del sector en el norte de España, reunirá a cientos de profesionales y aficionados del sector este sábado 18 y el domingo 19 en el Mercado Nacional de Ganados de Torrelavega.

La feria contará con más de medio centenar de expositores nacionales e internacionales procedentes de países como Portugal, Polonia, Francia, Grecia, Croacia y Pakistán.

Los visitantes podrán descubrir productos apícolas, equipamiento técnico, innovaciones para el manejo de colmenas y una amplia variedad de mieles, polen, hidromieles y derivados.

Además, se ofrecerán actividades para todos los públicos como talleres infantiles, concursos, cuentacuentos, demostraciones en directo y una iniciación a la cata de mieles.

La consejera de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación del Gobierno de Cantabria, María Jesús Susinos; el alcalde de Torrelavega, Javier López Estrada; el presidente de la Asociación Montañesa de Apicultores, Siro Castrodeza, y María del Mar Merino, en el equipo organizativo, han dado a conocer oficialmente este lunes el programa de actividades.

Durante el acto de presentación del cartel, la consejera ha destacado la importancia estratégica de la apicultura tanto desde el punto de vista económico como ambiental, ya que a su juicio se trata un sector "esencial" para el equilibrio de los ecosistemas y el mantenimiento de la biodiversidad.

"Esta feria no solo es un punto de encuentro para profesionales, sino también una magnífica oportunidad para concienciar a la ciudadanía sobre el papel fundamental que desempeñan las abejas en nuestra vida diaria", ha afirmado María Jesús Susinos.

Por su parte, López Estrada ha destacado que la celebración de esta XV Feria Nacional Apícola en el Mercado Nacional de Ganados reafirma el papel de Torrelavega "como epicentro del sector primario en Cantabria, pues este recinto, símbolo de nuestra identidad agroganadera, no solo acoge una de las citas más relevantes del calendario apícola nacional, sino que proyecta la capacidad de nuestra ciudad para liderar espacios de encuentro, innovación y desarrollo en torno al medio rural".

Asimismo, ha mantenido que la feria "pone en valor una actividad clave para la sostenibilidad y la biodiversidad, y convierte a Torrelavega en un referente para el intercambio de conocimiento, la divulgación científica y el impulso económico del sector".

Desde la asociación han llamado a la asistencia de todos los cántabros y turistas para "compartir experiencias y conocer la riqueza natural y cultura de Cantabria" en un encuentro que permitirá conocer la situación actual de la apicultura y los cambios que está viviendo el sector.

PROGRAMA DE ACTIVIDADES

El sábado 18, a las 10.30 horas, tendrá lugar la inauguración oficial de la feria con la presencia de autoridades regionales y locales. Previamente, se abrirán las instalaciones al público con una exposición de material y productos apícolas, y se celebrará la XV edición del concurso de dibujo infantil 'El mundo de las abejas'.

A lo largo del sábado se sucederán ponencias y actividades para todos los públicos. Entre ellas destacan las conferencias científicas a cargo de expertas como Noa Simon Delso, directora científica de Beelife, y Joel Fernández Cabrera, doctor en genética, quienes abordarán cuestiones clave como la ecotoxicología y la protección de la abeja autóctona.

También se desarrollará una mesa redonda sobre el cambio climático y su impacto en el manejo apícola con la participación de apicultores profesionales de España y Francia.

La jornada del sábado se cerrará con una ponencia sobre la viabilidad económica de las explotaciones apícolas, y actividades infantiles como el cuentacuentos 'La abeja Lea'.

El domingo se podrá escuchar la conferencia de Patricia Combarro sobre la miel y los sentidos, así como la de Llorenc Pons sobre la protección integrada de las colmenas.

La programación continúa durante todo el fin de semana con actividades para públicos de todas las edades: talleres, cuentacuentos, gymkhanas, catas de miel, concursos y demostraciones en vivo, como el taller de extracción de miel dirigido por el apicultor Sergio Gutiérrez.

Entre las novedades de esta edición destaca también la presencia de un food truck temático, donde se podrán degustar tapas elaboradas con miel, en colaboración con la Escuela de Hostelería del IES Besaya.

Desde el Ayuntamiento de Torrelavega y el Gobierno de Cantabria se invita a toda la ciudadanía, tanto profesional como aficionada, a participar en una feria que año tras año consolida su carácter divulgativo, técnico y festivo en torno al mundo de la apicultura.

Para poder obtener más información relativa la feria, así como para la inscripción en los talleres se puede acceder a través de la página web www.amapicultores.com.