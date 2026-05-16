La XXIII Gala al mérito deportivo reconoce 275 éxitos individuales y colectivos de Piélagos - GOBIERNO DE CANTABRIA

PIÉLAGOS 16 May. (EUROPA PRESS) -

La XXIII Gala al mérito deportivo de Piélagos ha reconocido este viernes 275 éxitos cosechados por deportistas y clubes locales a lo largo del 2025.

El evento, celebrado en el polideportivo municipal Fernando Expósito de Renedo, ha contado con la presencia del consejero de Deporte, Luis Martínez Abad; el alcalde, Carlos Caramés, y la presidenta del Parlamento de Cantabria, María José González Revuelta, ha informado el Gobierno de Cantabria.

Gumersindo Ibáñez Martínez 'Sindo' ha recibido el tradicional premio bolístico por su compromiso con el deporte rural y por ser un ejemplo de dedicación y perseverancia, ya que gracias a su trabajo en Piélagos no sólo se sigue jugando al bolo pasiego sino que el municipio ahora cuenta con una Escuela de esta modalidad.

Mientras tanto, Martínez Abad ha entregado el premio especial al equipo de baloncesto inclusivo 'Pas Piélagos Plus' y ha señalado que el deporte inclusivo "deja de ser solo una actividad física para convertirse en una de las herramientas de transformación más poderosas que tenemos como sociedad, pues es una actividad que se diseña para que nadie se quede en la grada y todos puedan participar".

Para él, este premio concedido a un equipo creado el año pasado, sirve para reconocer "el esfuerzo diario de todos y cada uno de sus integrantes" porque el Pas Piélagos Plus "es ese espejo en el que todos deberíamos de mirarnos, un conjunto de deportistas que han convertido sus capacidades diferentes en un ejemplo para todos".

El Pas Piélagos Plus fue creado en 2025 por el Ayuntamiento de Piélagos y está integrado por niños y jóvenes con discapacidad intelectual o diversidad funcional. Desarrollado bajo el lema 'Baloncesto para todos', tiene como objetivo crear un espacio donde deporte, inclusión y convivencia compartan protagonismo.

Por su parte, Caramés ha indicado que, a través de sus 28 escuelas deportivas municipales que cada curso escolar congregan a 2.000 alumnos, el Ayuntamiento hace posible que sus vecinos realicen actividad física de forma regular, mientras desarrollan valores que "les harán crecer como deportistas, pero sobre todo como personas".

También, han asistido la directora de la Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte, María Fernández-Rosillo, y el director de Relaciones Institucionales del Racing Club, Víctor Diego, entre otras personalidades.

Y han participado representantes de la corporación municipal; de las juntas vecinales; el exalcalde Enrique Torre o los regidores municipales de Bezana (Carmen Pérez), Castañeda (Marcos García), Miengo (Marino García), Miera (José M. Crespo), Polaciones (Vicente Gómez); Puente Viesgo (Óscar Villegas), Santiurde de Toranzo (Víctor M. Concha); Selaya (Cándido Cobo) y Villaescusa (Constantino Fernández).