La Zona de Bajas Emisiones de Santander entra en vigor el 1 de enero y estará en adaptación hasta el 28 de febrero

SANTANDER 31 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Santander implantará la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) a partir de este jueves, 1 de enero, y la implementación de la normativa estará en periodo de adaptación hasta el próximo 28 de febrero, en el que habrá medidas de señalización y se incidirá en la concienciación ciudadana. Durante ese tiempo no se prevé sancionar a los infractores.

La ZBE de la ciudad afecta a vehículos con etiqueta A (anteriores a 2006 en el caso de los de gasoil y anteriores a 2001 si se trata de gasolina) en un perímetro de 2,5 kilómetros y 200.000 metros cuadrados -lo que supone el 0,6% de la superficie total de Santander- en la zona del Ensanche.

Además, establece restricciones de lunes a viernes, en horario de 08.00 a 19.00 horas, y no afecta a residentes, trabajadores del área de influencia, propietarios de garajes (que dispondrán de dos permisos), vehículos de personas con discapacidad, motos, vehículos de servicios o empresas, taxis y a los vehículos que usen los dos parkings públicos ubicados en la zona.

La ZBE estará vigilada por once cámaras de entrada y otras tantas de salida, y no tendrá afección inicialmente para vehículos con etiqueta 0, ECO, C y B.

SEÑALIZACIÓN Y CONCIENCIACIÓN

El concejal de Movilidad Sostenible, Agustín Navarro, ha explicado las medidas en las que incidirá el Ayuntamiento durante el periodo de adaptación hasta el 28 de febrero, entre las que ha destacado la señalización de las zonas y la concienciación ciudadana.

Así, las áreas estarán delimitadas con señales específicas de ZBE, y el Ayuntamiento informará a los ciudadanos sobre las nuevas normas y cómo les afectan.

También ha apuntado que, generalmente, durante este periodo no se penaliza económicamente a los infractores detectados mediante cámaras o controles automáticos, con el objetivo de permitir a los ciudadanos un tiempo de adaptación a la nueva normativa.

En cualquier caso, el edil ha precisado que, en función de la tramitación administrativa que se realice de los controles efectuados sobre el tránsito de vehículos en la zona, las sanciones derivadas de las infracciones pueden hacerse efectivas con posterioridad a la fecha en la que finaliza el periodo de adaptación de la ZBE.