Zuloaga acusa al PP de montar una "trama" con el 'caso Renedo' que "solo está en su cabeza"

Asegura que Alicia Renedo no tenía "ninguna vinculación" con las empresas de igualdad a las que otorgó varios contratos



SANTANDER, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente cántabro y consejero de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte, Pablo Zuloaga, ha acusado al PP de "mentir" con el 'caso Renedo' --el de la directora general de Juventud y antes de Igualdad que dimitió tras conocerse que había adjudicado contratos a la empresa para la que trabajó-- y de "montar una supuesta causa" que asegura que "solo existe en su cabeza".

El PP asegura que la exdirectora general Alicia Renedo adjudicó varios contratos "a dedo" a tres compañías con sede social en Cádiz y vinculadas a la empresaria María Luisa Rebolledo Deschamps --Ágora, Sórica e Imagina-- antes y después de haber trabajado para ella. En concreto, habría prestado servicios para la gaditana en el periodo intermedio entre ambos cargos, después de ser directora de Igualdad y antes de serlo de Juventud.

Sin embargo, Zuloaga ha asegurado que Renedo no tenía "ninguna relación personal" con Rebolledo cuando se produjeron esos contratos y que las asociaciones --que "no empresas"-- a las que el Gobierno encargó iniciativas surgieron con la llegada a España de la ley de igualdad y llevan "dos décadas" desarrollando actividades por todo el país, por lo que "es fácil" saber por qué se apostó por ellas.

Así lo ha defendido en la Comisión parlamentaria celebrada este viernes para responder a las preguntas del PP sobre el asunto, que ha terminado cuando el diputado 'popular' Álvaro Aguirre ha decidido retirar las últimas preguntas previstas en vista de "la actitud del consejero", que tras más de dos horas de debate "no ha respondido a nada".

Y es que Zuloaga ha dicho que "no sabe" quién fue la primera persona del Gobierno que contactó con estas entidades --si "un funcionario o un alto cargo"-- y también que no conocía que Renedo tuviera una vinculación a ellas cuando la nombró dentro de su Consejería, porque "no existía".

Y mientras el PP ha señalado que se firmaron con ellas 12 contratos menores, y por tanto "a dedo", por más de 77.000 euros entre 2016 y 2019, el socialista lo ha rebajado señalando que el primero se hizo en 2018 y que desde entonces han sido siete contratos por un total de 27.521 euros.

A juicio de Zuloaga, los populares "buscan donde no hay" y "en el fondo lo que subyace es el rechazo a las políticas de igualdad", a lo que éstos han respondido que lo que rechazan es "cómo el PSOE ha permitido que se rebajen las penas a más de 500 violadores" tras la ley del 'solo sí es sí'.

Además, el PP ha insinuado que la "trama" de estos contratos está vinculada al PSOE, pues las mencionadas sociedades también han sido contratadas en varias ocasiones por diferentes ayuntamientos en los que gobierna este partido. Sin embargo, Zuloaga ha rebatido que también ha sido contratada en el Ayuntamiento de Santander, gobernado por la popular Gema Igual, aunque según Aguirre solo ha sido en una ocasión.

"Se ha olvidado de mencionar a la líder de la trama, Gema Igual", ha ironizado el vicepresidente después de que el diputado haya enumerado a varios alcaldes socialistas que habrían encargado servicios a las asociaciones gaditanas.

"Hasta aquí llega su trama". "Todo hace aguas", ha dicho, tildando la Comisión de "vergonzosa" y acusando a Aguirre de "fabulación", aunque éste ha insistido en que Renedo "no dimitió por casualidad" sino porque el presidente, Miguel Ángel Revilla, "le enseño rápidamente la puerta".

Además, ha acusado tanto a la exdirectora general como al vicepresidente --por nombrarla en el cargo-- de "fumarse" la ley de incompatibilidades al pasar de un puesto público a privado sin respetar el periodo obligado de dos años.