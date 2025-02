Zuloaga aspira a "seguir creciendo" en militantes porque "un PSOE que crece es un partido que gana apoyo electoral"

ASTILLERO 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

El candidato a la reelección en la Secretaría General del PSOE de Cantabria en las próximas elecciones primarias del 16 de febrero, Pablo Zuloaga, aspira a "seguir creciendo en militantes" porque "un partido que crece en militancia es un partido que gana apoyo electoral".

Así lo ha destacado en un encuentro con la militancia en la Agrupación Socialista de Astillero, donde ha insistido en destacar su "compromiso firme y claro de seguir creciendo para seguir ganando".

"Cuando llegamos en 2017 con el apoyo y la fuerza de la militancia nos comprometimos a hacer las cosas de otra manera para recuperar los espacios que habíamos abandonado y que nos llevaron al peor resultado electoral, con 5 diputados y 44.000 votos", ha recordado.

En este sentido, ha reivindicado que "dijimos que veníamos a cambiar la forma de hacer política para ocupar también espacios en los que nunca antes habían estado las direcciones anteriores, y es eso lo que nos ha permitido crecer también en 22.000 votos y hasta los 8 diputados".

Así, Zuloaga ha recalcado que da "de nuevo un paso al frente con el aval de los buenos resultados", porque "de no haber sido así no estaría haciéndolo". "En 2017 no me temblaron las piernas para representar la necesidad que tenía el PSOE de cambiar para ganar y hoy tampoco en el ejercicio de la responsabilidad y de buscar siempre lo mejor para el PSOE y para Cantabria".

"Soy muy claro: quiero ser secretario general porque quiero ser el próximo presidente de Cantabria. Y lo que nos estamos jugando es el cartel de 2027, entre un proyecto que planta cara y gana a la derecha y otro que no", ha advertido.

De esta manera, ha dado la "bienvenida" al debate sobre los resultados electorales, porque "la militancia tiene que acudir el próximo 16 de febrero con toda la información sobre los resultados obtenidos por unos y por otros".

Por este motivo, ha indicado que ha aceptado los términos y condicionantes planteados por la candidatura de Pedro Casares. "Habrá debate por mi parte", ha concluido.