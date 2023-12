Zuloaga (PSOE) cree que los PGC revelan "las pocas ganas de trabajar" del PP y su "ambición" por subirse el sueldo

SANTANDER, 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

El líder del PSOE de Cantabria y portavoz parlamentario, Pablo Zuloaga, ha criticado unos Presupuestos autonómicos para 2024 con "insuficiencias" y "déficits de financiación clamorosos" y que, a su juicio, "dejan claro las pocas ganas de trabajar" del Gobierno del PP por el futuro de la comunidad y también su "ambición" por subirse el sueldo.

"Este es su presupuesto, señora Buruaga: el de querer subirse el sueldo un 20% y finalmente no poder hacerlo", ha aseverado el socialista, quien ha vuelto a denunciar el "esperpento" protagonizado, en su opinión, por el Gobierno al incluir en el proyecto de Presupuestos presentado una subida inicial prevista de ese 20%, que finalmente se va a quedar en un 6,9%, algo que, en su opinión, será para siempre una "mancha" de la espera que "corta" etapa de Gobierno del PP.

Al margen de esta cuestión, para Zuloaga se trata de unas cuentas que "evidencian una falta de solvencia clara" en las que hay una "infrafinanciación" y "agujeros" en las partidas para servicios públicos como la sanidad, la educación o la dependencia y que incluyen una reforma fiscal "irresponsable" y "absolutamente injustas para las clases sociales que más necesitan el apoyo de lo público".

En ese sentido, Zuloaga ha denunciado que dicha reforma fiscal hará "que los que más tienen dejen de apoyar a los más que lo necesitan".

"Este es su modelo y no estamos de acuerdo con él", ha aseverado el dirigente socialista, que también cree que están cuentas suponen el "olvido y el abandono de grandes proyectos".

Respecto a esta última cuestión, Zuloaga ha reprochado a los 'populares' que en el Presupuesto "no están" partidas para desarrollar proyectos prometidos como el del parque científico de la salud en La Residencia o tampoco las actuaciones de las que habló Buruaga para el antiguo psiquiátrico de Parayas tras rechazar el proyecto pactado por el anterior Gobierno y el Ejecutivo central de convertirlo en un centro de refugiados.

"Todos los proyectos se han encargado de mancharlos o mutilarlos", ha aseverado.

También ha criticado que se "detraen" 25 millones que debían de ir para cumplir los compromisos recogidos en la Ley de Ciencia y como otra cuestión concreta, Zuloaga ha vuelto a atacar las subvenciones previstas en el Presupuesto para apoyar la celebración de corridas de toros en zonas rurales para contribuir, según se argumentó el Ejecutivo, a luchar contra la despoblación.

"Con corridas de toros lo quieren arreglar todo", ha ironizado Zuloaga, que ha reprochado a los 'populares' que, por ejemplo, se quieran llevar espectáculos taurinos a lugares como Liébana y, en cambio, se vaya a cerrar la Oficina de la Mujer en esta comarca. "Para toros sí, para oficinas de la mujer no", ha aseverado.

Aunque Zuloaga no está de acuerdo con el Presupuesto que se va a aprobar hoy, gracias al pacto que el PP ha alcanzado con el PRC para sacarlas adelante, al menos espera que el Gobierno tenga la "gallardía" de ejecutarlo, algo que, según el socialista, el Ejecutivo popular no está haciendo con las cuentas "heredadas" de 2023. "Las obras no se están licitando y las ayudas no se están convocando", ha denunciado.