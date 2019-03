Zuloaga, sobre la ruptura de Vox: "No me importa lo que les pase"

Publicado 21/03/2019 11:49:47 CET

SANTANDER, 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Cantabria y secretario general del PSOE en la región, Pablo Zuloaga, se ha negado a hablar de Vox y de la primera crisis interna del partido en la región, porque no le "importa lo que les pase" y, además, no les augura "ningún buen resultado" en las elecciones.

El también candidato de los socialistas cántabros a la Presidencia de la Comunidad ha respondido así este jueves a preguntas de los periodistas acerca de la dimisión de la mitad de la dirección del partido de Santiago Abascal en esta Comunidad, precisamente por la designación del cabeza de cartel para los comicios autonómicos del 26 de mayo.

"Me niego a hablar de Vox porque me niego a afrontar cualquiera de los planteamientos políticos que vienen haciendo que buscan retroceder España y los derechos y libertades de los españoles y sobre todo de las españolas en muchísimos años", ha manifestado Zuloaga, a quien no le "importa lo que les pase internamente y no les auguro -espero- ningún buen resultado".