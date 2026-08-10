Hasta 1.000 agentes de la Guardia Civil y 300 de la Policía Nacional velarán por la seguridad en C-LM durante el eclipse

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TOLEDO 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

Hasta 1.000 agentes de la Guardia Civil y 300 de la Policía Nacional, además de 166 profesionales sanitarios, velarán por la seguridad en toda Castilla-La Mancha durante el eclipse solar total que tendrá lugar este miércoles, 12 de agosto.

Así lo ha puesto de manifiesto en rueda de prensa este lunes el delegado del Gobierno, José Pablo Sabrido, junto a la subdelegada del Gobierno en Guadalajara, Susana Cabellos, y la subdelegada del Gobierno en Cuenca, Mari Luz Fernández.

Sabrido ha indicado que el eclipse afectará fundamentalmente en las provincias de Cuenca y Guadalajara para destacar que se trata de "un hecho extraordinario" desde el punto de vista científico y astronómico pero que también plantea desafíos logísticos y de seguridad "que han requerido una planificación cuidadosa y coordinada por parte de todas las administraciones públicas".

Tras felicitar a todas las administraciones que han participado en la preparación de este dispositivo de seguridad, el delegado ha recordado que serán 17 puntos de observación oficial los que haya en Guadalajara --más el observatorio de Yebes--, y ocho en la de Cuenca.

"Los puntos de observación de los que se ha informado habitualmente al Ministerio y que se han cerrado con la Junta de Comunidades tendrán una atención especial, pero no tendrán mucha mejor visión que otros núcleos de población, por lo que la primera recomendación es que el que pueda evitar moverse que no se mueva por razones de seguridad y de movilidad", ha manifestado.

También ha hecho mención a la regulación que ha hecho la Comunidad Autónoma para reforzar con medidas excepcionales la prevención de incendios forestales en sus espacios naturales y en sus montes de utilidad pública ante la previsión de una gran concentración de visitantes en sus áreas protegidas con motivo del eclipse solar.

El delegado ha detallado que son dos resoluciones, una de la Delegación de Desarrollo Sostenible de Cuenca y otra de la Delegación de Desarrollo Sostenible de Guadalajara, en que se indican los caminos y los montes a los que no se podrá acceder o que tendrán una estancia "muy restringida" por motivos de seguridad, por lo que habrá unos 167 agentes medioambientales vigilando que no se pueda acceder.

MEDIOS MOVILIZADOS

Con todo, ha concretado que se movilizarán a lo largo del día hasta 1.000 agentes de la Guardia Civil, en concreto de Seguridad Ciudadana, del Seprona y del sector de Tráfico y de Pegaso, a los que se unirán en los núcleos de población importantes 300 policías nacionales, además de 166 profesionales sanitarios.

"No queremos que lo que debe ser un día de ciencia y de diversión se convierta en tragedia", ha apuntado Sabrido, quien ha enumerado como principales recomendaciones el uso de gafas homologadas, la concienciación de la población ante las masificaciones que se pueden dar, el riesgo de incendios o el cuidado a la hora de circular con vehículos ese día.

De su lado, la subdelegada del Gobierno en Guadalajara ha concretado que serán 17 los puntos de observación oficiales que habrá en la provincia, para indicar que el eclipse será "un reto" para la seguridad y para la movilidad, sobre todo en los accesos de la A-2.

Asimismo, ha destacado que es una oportunidad importante para la comarca del Señorío de Molina, donde se va a ver el eclipse en una veintena de municipios de menos de 300 habitantes, siendo una zona 'Starlight' "que ya tenía copado toda la reserva hotelera desde el 2025".

A ello ha añadido lo que significa poner en valor también el observatorio de Yebes, destacando que es "un centro de referencia de investigación y de divulgación científica a nivel mundial" que va a emitir dos señales nacionales e internacionales que se van a ver en 57 países.

Por su parte, la subdelegada del Gobierno en Cuenca ha subrayado que en esta provincia hay 128 municipios en los que se podrá ver eclipse, con varios puntos de visionado en Cuenca, Talayuelas, Cañete, Priego, Villalba del Rey, Cuevas de Velasco y Huete.

Asimismo, habrá en la provincia zonas que estarán cerradas al público el día del eclipse como son el río Cuervo, el cerro de las antenas en Cuenca, el Hosquillo, parte de Tragacete y el cañón de Talayuelas.

Finalmente, y ante los medios movilizados, la subdelegada del Gobierno en Cuenca ha dicho que pocos serán si no hay responsabilidad y prevención por parte de cada uno de los ciudadanos que quieran ir a disfrutar del eclipse. "Lo importante es ser responsable para poderlo disfrutar y no arrepentirnos después", ha concluido.

La rueda de prensa ha comenzado recordando a las últimas tres mujeres asesinadas por la violencia machista en el país. "Dije que ni una sola mujer sería olvidada cuando sea víctima de una violencia machista. Hoy recordamos a Laura, a Gloria y a Melinda; y también hoy condenamos estos tres asesinatos", ha señalado el delegado.